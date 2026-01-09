Генштаб подтвердил новые успехи украинских войск на фронте

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА российских захватчиков. Кроме того, удалось ликвидировать более 1000 солдат РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 9 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 216 930 (+1 030) человек

танков — 11 526 (+5) ед.

боевых бронированных машин — 23 882 (+8) ед.

артиллерийских систем — 35 892 (+18) ед.

РСЗО — 1 596 (+0) ед.

средства ПВО — 1269 (+0) ед.

самолетов — 434 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 761 (+687) ед.

крылатые ракеты — 4 137 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 73 426 (+90) ед.

специальная техника — 4 037 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и произвели 4042 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 — из реактивных систем залпового огня.