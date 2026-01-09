Генштаб подтвердил новые успехи украинских войск на фронте
Генштаб подтвердил новые успехи украинских войск на фронте

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 января 2026 года
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава и один пункт управления БПЛА российских захватчиков. Кроме того, удалось ликвидировать более 1000 солдат РФ.

Главные тезисы

  • Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
  • Всего в течение 8 января на фронте произошло 161 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 9 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 216 930 (+1 030) человек

  • танков — 11 526 (+5) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 882 (+8) ед.

  • артиллерийских систем — 35 892 (+18) ед.

  • РСЗО — 1 596 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1269 (+0) ед.

  • самолетов — 434 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 102 761 (+687) ед.

  • крылатые ракеты — 4 137 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 73 426 (+90) ед.

  • специальная техника — 4 037 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли два ракетных и 30 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 126 управляемых авиабомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 6482 дронов-камикадзе и произвели 4042 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 160 — из реактивных систем залпового огня.

