РФ атаковала Украину 36 ракетами и 242 дронами — обезврежено 244 цели

В течение ночи 8-9 января Россия наносила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Всего враг использовал 278 средств воздушного нападения — 36 ракет и 242 БпЛА разных типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.
- Воздушные силы ВСУ выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате очередной террористической атаки РФ.
ПВО отразила новую массированную атаку РФ
Что важно понимать, основное направление вражеского удара — Киевская область.
На этот раз противник использовал:
242 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым, Донецк (около 150 из них — "шахеды");
13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков — Брянская обл. — РФ);
22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);
одну баллистическую ракету средней дальности (из полигона Капустин Яр, Астраханской обл. — РФ).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушных целей:
226 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
8 баллистических Искандер-М/С-400;
10 крылатых ракет "Калибр".
