РФ атаковала Украину 36 ракетами и 242 дронами — обезврежено 244 цели
РФ атаковала Украину 36 ракетами и 242 дронами — обезврежено 244 цели

Воздушные Силы ВСУ
ПВО отразила новую массированную атаку РФ
В течение ночи 8-9 января Россия наносила комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет морского и наземного базирования. Всего враг использовал 278 средств воздушного нападения — 36 ракет и 242 БпЛА разных типов.

Главные тезисы

  • Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных БПЛА на 19 локациях.
  • Воздушные силы ВСУ выражают соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате очередной террористической атаки РФ.

ПВО отразила новую массированную атаку РФ

Что важно понимать, основное направление вражеского удара — Киевская область.

На этот раз противник использовал:

  • 242 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Гвардейское — ТОТ АР Крым, Донецк (около 150 из них — "шахеды");

  • 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пусков — Брянская обл. — РФ);

  • 22 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

  • одну баллистическую ракету средней дальности (из полигона Капустин Яр, Астраханской обл. — РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 244 воздушных целей:

  • 226 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

  • 8 баллистических Искандер-М/С-400;

  • 10 крылатых ракет "Калибр".

Новая атака РФ на Киев — какие последствия

