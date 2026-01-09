РФ атакувала Україну 36 ракетами та 242 дронами — знешкоджено 244 цілі
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну 36 ракетами та 242 дронами — знешкоджено 244 цілі

Повітряні Сили ЗСУ
ППО відбила нову масовану атаку РФ

Протягом ночі 8-9 січня Росія завдавала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Загалом ворог використав 278 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 БпЛА різних типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.
  • Повітряні сили ЗСУ висловлюють співчуття родинам загиблих та постраждалим внаслідок чергової терористичної атаки РФ.

ППО відбила нову масовану атаку РФ

Що важливо розуміти, основний напрямок ворожого удару — Київська область.

Цього разу противник використав:

  • 242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них — «шахеди»);

  • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків — Брянська обл. — РФ);

  • 22 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);

  • одну балістичну ракету середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. — РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:

  • 226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

  • 8 балістичних Іскандер-М/С-400;

  • 10 крилатих ракет “Калібр”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українці спрогнозували завершення війни з Росією
Більшість українців не вірять у швидке завершення війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія заявила про масовану атаку з "Орєшніком" на Україну
Росія нібито вдарила “Орєшніком” по Україні - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
4 людини загинули та 24 постраждали внаслідок ударів Росії по Києву
ДСНС України
Нова атака РФ на Київ - які наслідки

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?