РФ атакувала Україну 36 ракетами та 242 дронами — знешкоджено 244 цілі

Протягом ночі 8-9 січня Росія завдавала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет морського та наземного базування. Загалом ворог використав 278 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 242 БпЛА різних типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БпЛА на 19-ти локаціях.
- Повітряні сили ЗСУ висловлюють співчуття родинам загиблих та постраждалим внаслідок чергової терористичної атаки РФ.
ППО відбила нову масовану атаку РФ
Що важливо розуміти, основний напрямок ворожого удару — Київська область.
Цього разу противник використав:
242 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда, Гвардійське — ТОТ АР Крим, Донецьк (близько 150 із них — «шахеди»);
13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків — Брянська обл. — РФ);
22 крилатих ракет “Калібр” (із акваторії Чорного моря);
одну балістичну ракету середньої дальності (із полігону Капустин Яр, Астраханської обл. — РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 244 повітряні цілі:
226 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
8 балістичних Іскандер-М/С-400;
10 крилатих ракет “Калібр”.
