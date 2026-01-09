Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за российского удара "Орешником"

Украина будет добиваться реакции мира на новое преступление РФ

Утром 9 января Минобороны России заявило, что применило баллистическую ракету средней дальности, так называемый "Орешник", во время удара по Львовской области.

Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытаниям для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России. Андрей Сибига Глава МИД Украины

По его словам, официальный Киев уже информирует США, своих союзников в Европе и все страны и международные организации о деталях этого опасного удара.

Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивым "нападением на резиденцию Путина", которого никогда не было. Еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны, — отмечает украинский дипломат.

Он также подчеркнул, что мир не имеет права игнорировать тот факт, что Путин использует БРС вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации.

Сибига обращает внимание на то, что это глобальная угроза и требует глобального ответа.