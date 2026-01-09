Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за российского удара "Орешником"

Утром 9 января шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил, что Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина-НАТО из-за российского удара ракетой "Орешник".
Главные тезисы
- Баллистическая ракета, которой россияне ночью атаковали Львовщину, двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.
- Киев требует от международного сообщества жесткой реакции на действия Путина.
Украина будет добиваться реакции мира на новое преступление РФ
Утром 9 января Минобороны России заявило, что применило баллистическую ракету средней дальности, так называемый "Орешник", во время удара по Львовской области.
По его словам, официальный Киев уже информирует США, своих союзников в Европе и все страны и международные организации о деталях этого опасного удара.
Он также подчеркнул, что мир не имеет права игнорировать тот факт, что Путин использует БРС вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации.
Сибига обращает внимание на то, что это глобальная угроза и требует глобального ответа.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-