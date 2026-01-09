Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за российского удара "Орешником"
Категория
Политика
Дата публикации

Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за российского удара "Орешником"

Андрей Сибига
Украина будет добиваться реакции мира на новое преступление РФ
Читати українською

Утром 9 января шеф украинской дипломатии Андрей Сибига официально подтвердил, что Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина-НАТО из-за российского удара ракетой "Орешник".

Главные тезисы

  • Баллистическая ракета, которой россияне ночью атаковали Львовщину, двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.
  • Киев требует от международного сообщества жесткой реакции на действия Путина.

Украина будет добиваться реакции мира на новое преступление РФ

Утром 9 января Минобороны России заявило, что применило баллистическую ракету средней дальности, так называемый "Орешник", во время удара по Львовской области.

Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности на европейском континенте и испытаниям для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительного ответа на безрассудные действия России.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

По его словам, официальный Киев уже информирует США, своих союзников в Европе и все страны и международные организации о деталях этого опасного удара.

Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фальшивым "нападением на резиденцию Путина", которого никогда не было. Еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны, — отмечает украинский дипломат.

Он также подчеркнул, что мир не имеет права игнорировать тот факт, что Путин использует БРС вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации.

Сибига обращает внимание на то, что это глобальная угроза и требует глобального ответа.

Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора. Мы инициируем международные действия — срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия заявила о массированной атаке с "Орешником" на Украину
Россия якобы ударила "Орешником" по Украине - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
4 человека погибли и 24 пострадали в результате ударов России по Киеву
ДСНС Украины
Новая атака РФ на Киев — какие последствия
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб подтвердил новые успехи украинских войск на фронте
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 9 января 2026 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?