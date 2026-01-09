СБУ показала обломки "Орешника" во Львовской области — фото и видео

Служба безопасности Украины нашла местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой страна-агрессорка нанесла удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. Согласно последним данным, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

Обломки "Орешника" указывают на новое военное преступление РФ

По состоянию на 13:45 удалось обнаружить следующие детали российской ракеты:

блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты);

запчасти по двигательной установке;

фрагменты механизма ориентации;

сопла с платформы блока разведения и т.д.

Эти обломки фактически являтся вещественными доказательствами, поэтому их передадут на углубленные экспертизы.

Что также важно понимать, СБУ квалифицирует использование врагом этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление.

По всей вероятности, Россия осуществила пуск своего "Орешника" класса "земля-земля" с полигона "Капустин Яр".

Фактически российские захватчики снова делали все возможное, чтобы разрушить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления РФ для привлечения их к ответственности.