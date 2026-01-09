СБУ показала обломки "Орешника" во Львовской области — фото и видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ показала обломки "Орешника" во Львовской области — фото и видео

СБУ
Обломки "Орешника" указывают на новое военное преступление РФ
Read in English
Читати українською

Служба безопасности Украины нашла местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой страна-агрессорка нанесла удар по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. Согласно последним данным, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник".

Главные тезисы

  • Скорее всего, речь идет об "Орешнике" среднего радиуса действия класса "земля-земля".
  • СБУ устанавливает все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления.

Обломки "Орешника" указывают на новое военное преступление РФ

По состоянию на 13:45 удалось обнаружить следующие детали российской ракеты:

  • блок стабилизации и наведения (фактически это «мозги» ракеты);

  • запчасти по двигательной установке;

  • фрагменты механизма ориентации;

  • сопла с платформы блока разведения и т.д.

Эти обломки фактически являтся вещественными доказательствами, поэтому их передадут на углубленные экспертизы.

Что также важно понимать, СБУ квалифицирует использование врагом этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление.

По всей вероятности, Россия осуществила пуск своего "Орешника" класса "земля-земля" с полигона "Капустин Яр".

Фактически российские захватчики снова делали все возможное, чтобы разрушить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления РФ для привлечения их к ответственности.

Досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается. Мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за российского удара "Орешником"
Андрей Сибига
Украина будет добиваться реакции мира на новое преступление РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кличко срочно обратился к киевлянам после атаки России на столицу
Виталий Кличко
Ситуация в Киеве сейчас критическая
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые отреагировал на российский удар "Орешником" по Украине
Владимир Зеленский
Зеленский ждет реакции США и других союзников

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?