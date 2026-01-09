СБУ показала уламки "Орєшніка" на Львівщині — фото та відео

Служба безпеки України відшукала місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою країна-агресорка завдала удару по Львівській області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. Згідно з останніми даними, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу “Орєшнік”.

Уламки "Орєшніка" вказують на новий воєнний злочин РФ

Станом на 13:45 вдалося виявити такі деталі російської ракети:

блок стабілізації і наведення (фактично це «мізки» ракети);

запчастини з двигунної установки;

фрагменти механізму орієнтації;

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Ці уламки — фактично речові докази, тому їх передадуть на поглиблені експертизи.

Що також важливо розуміти, СБУ кваліфікує використання ворогом цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин.

Цілком ймовірно, що Росія здійснила пуск свого “Орєшніка” класу «земля-земля» з полігону “Капустин Яр”.

Фактично російські загарбники знову робили все можливе, щоб зруйнувати інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.

Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину РФ для притягнення їх до відповідальності.