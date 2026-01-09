Кличко терміново звернувся до киян після атаки Росії на столицю

Міський голова Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що масовий повітряний напад Росії на столицю, який відбувся вночі 9 січня, був найболючішим для обʼєктів критичної інфраструктури. На цьому тлі мер закликав киян, у яких є така можливість, виїхати за місто.

Ситуація у Києві наразі критична

За словами мера, половина багатоквартирних будинків столиці — тобто майже 6 тисяч — наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці.

Ба більше, у Києві фіксуються перебої з водопостачанням.

Комунальники заживили соціальні заклади — зокрема, лікарні й пологові будинки, від мобільних котелень. І разом з енергетиками працюють над тим, аби відновити електро- та теплопостачання в будинки киян. Ми робимо все, щоб зробити це якнайшвидше. Віталій Кличко Мер Києва

Міський голова звертає увагу на те, що комбінована атака на столицю минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці.

Він також наголосив, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.