Кличко терміново звернувся до киян після атаки Росії на столицю

Міський голова Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що масовий повітряний напад Росії на столицю, який відбувся вночі 9 січня, був найболючішим для обʼєктів критичної інфраструктури. На цьому тлі мер закликав киян, у яких є така можливість, виїхати за місто.
Головні тези:
- Близько 6 тисяч будинків у Києві наразі без теплопостачання.
- Міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.
Ситуація у Києві наразі критична
За словами мера, половина багатоквартирних будинків столиці — тобто майже 6 тисяч — наразі без теплопостачання через пошкоджену масованою атакою ворога критичну інфраструктуру столиці.
Ба більше, у Києві фіксуються перебої з водопостачанням.
Міський голова звертає увагу на те, що комбінована атака на столицю минулої ночі була найболючішою для обʼєктів критичної інфраструктури столиці.
Він також наголосив, що міські служби працюють у режимі надзвичайної ситуації.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-