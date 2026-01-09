Кличко срочно обратился к киевлянам после атаки России на столицу

Городской глава Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что массовое воздушное нападение России на столицу, которое произошло ночью 9 января, было самым болезненным для объектов критической инфраструктуры. На этом фоне мэр призвал киевлян, у которых есть такая возможность, выехать за город.

Ситуация в Киеве сейчас критическая

По словам мэра, половина многоквартирных домов столицы — то есть почти 6 тысяч — без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы.

Более того, в Киеве фиксируются перебои с водоснабжением.

Коммунальщики заживили социальные учреждения — в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян. Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее. Виталий Кличко Мэр Киева

Мэр обращает внимание на то, что комбинированная атака на столицу минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.

Он также подчеркнул, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.