Кличко срочно обратился к киевлянам после атаки России на столицу

Городской глава Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что массовое воздушное нападение России на столицу, которое произошло ночью 9 января, было самым болезненным для объектов критической инфраструктуры. На этом фоне мэр призвал киевлян, у которых есть такая возможность, выехать за город.
Главные тезисы
- Около 6 тысяч домов в Киеве без теплоснабжения.
- Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
Ситуация в Киеве сейчас критическая
По словам мэра, половина многоквартирных домов столицы — то есть почти 6 тысяч — без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы.
Более того, в Киеве фиксируются перебои с водоснабжением.
Мэр обращает внимание на то, что комбинированная атака на столицу минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.
Он также подчеркнул, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
