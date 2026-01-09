Кличко срочно обратился к киевлянам после атаки России на столицу
Кличко срочно обратился к киевлянам после атаки России на столицу

Виталий Кличко
Ситуация в Киеве сейчас критическая
Городской глава Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что массовое воздушное нападение России на столицу, которое произошло ночью 9 января, было самым болезненным для объектов критической инфраструктуры. На этом фоне мэр призвал киевлян, у которых есть такая возможность, выехать за город.

Главные тезисы

  • Около 6 тысяч домов в Киеве без теплоснабжения.
  • Городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

Ситуация в Киеве сейчас критическая

По словам мэра, половина многоквартирных домов столицы — то есть почти 6 тысяч — без теплоснабжения из-за поврежденной массированной атакой врага критической инфраструктуры столицы.

Более того, в Киеве фиксируются перебои с водоснабжением.

Коммунальщики заживили социальные учреждения — в частности, больницы и роддома, от мобильных котельных. И вместе с энергетиками работают над тем, чтобы восстановить электро- и теплоснабжение в домах киевлян. Мы делаем все, чтобы сделать это как можно быстрее.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

Мэр Киева

Мэр обращает внимание на то, что комбинированная атака на столицу минувшей ночью была самой болезненной для объектов критической инфраструктуры столицы.

Он также подчеркнул, что городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.

И погодные условия, к сожалению, по прогнозам, в ближайшие дни будут сложными. Также обращаюсь к жителям столицы, у которых есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделать это, — призвал Кличко.

