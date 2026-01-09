Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" по Україні — пояснення Санду

На переконання лідера Молдови Маї Санду, у ніч з 8 на 9 січня російський диктатор Володимир Путін наказав здійснити атаку балістичною ракетою "Орєшнік" для того, щоб залякати не лише Україну, а й також її союзників.
Головні тези:
- Санду висловила підтримку Україні на тлі нового російського воєнного злочину.
- Зеленський розраховує на реакцію союзників, зокрема США.
Санду пояснила логіку Путіна
Президентка Молдови чітко дала зрозуміти, що її країна рішуче засуджує запуск Росією ракети "Орєшнік" по Україні, що вразила енергетичну інфраструктуру та оселі мирного населення.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, він наразі чекає та розраховує на чітку реакцію міжнародної спільноти, насамперед Сполучених Штатів Америки, щоб новий російський воєнний злочин не залишився безкарним.
На тлі останніх подій шеф української дипломатії Андрій Сибіга анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.
