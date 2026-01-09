Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" по Україні — пояснення Санду
Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" по Україні — пояснення Санду

Джерело:  online.ua

На переконання лідера Молдови Маї Санду, у ніч з 8 на 9 січня російський диктатор Володимир Путін наказав здійснити атаку балістичною ракетою "Орєшнік" для того, щоб залякати не лише Україну, а й також її союзників.

Головні тези:

  • Санду висловила підтримку Україні на тлі нового російського воєнного злочину.
  • Зеленський розраховує на реакцію союзників, зокрема США.

Президентка Молдови чітко дала зрозуміти, що її країна рішуче засуджує запуск Росією ракети "Орєшнік" по Україні, що вразила енергетичну інфраструктуру та оселі мирного населення.

Цей терористичний акт має на меті залякати Україну та її партнерів. Ця війна наближається до Європи і становить небезпеку для нас усіх. Ми солідарні з Україною.

Мая Санду

Мая Санду

Президентка Молдови

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він наразі чекає та розраховує на чітку реакцію міжнародної спільноти, насамперед Сполучених Штатів Америки, щоб новий російський воєнний злочин не залишився безкарним.

На тлі останніх подій шеф української дипломатії Андрій Сибіга анонсував скликання термінового засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також відповідні заходи в рамках ЄС, Ради Європи та ОБСЄ.

акий удар поблизу кордонів ЄС та НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої відповіді на безрозсудні дії Росії.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

