Майже 3 млрд грн збитків. ДБР викрило схему у сфері оборонних закупівель

Державне бюро розслідувань зупинило діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 мільярдами гривень бюджетних коштів. Ці гроші були виділені на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України. Що важливо розуміти, йдеться про протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських воїнів.
Головні тези:
- Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
- Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.
ДБР зупинило оборудку з постачання неякісних мін
У межах розслідування стало відомо, що учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси.
Таким чином вони отримали доступ до контрактів Міноборони України з багатомільярдними авансами.
Загалом підозрювані змогли підписати 5 державних контрактів та отримати понад 2,9 млрд грн авансових коштів.
ДБР звертає увагу на те, що поставлені міни виявилися непридатними до використання — вони або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей.
Ба більше, вказано, що за окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а отримані аванси не повернули.
8 січня 2026 року слідчі ДБР здійснили серію обшуків та затримали 4 учасників злочинної організації, зокрема її організатора та керівників окремих напрямів. Ще один учасник угруповання досі у розшуку.
Крім того, про підозру повідомлено чотирьом військовим службовим особам Міноборони України — за умисне невиконання службових обов’язків.
