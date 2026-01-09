Майже 3 млрд грн збитків. ДБР викрило схему у сфері оборонних закупівель
Категорія
Україна
Дата публікації

Майже 3 млрд грн збитків. ДБР викрило схему у сфері оборонних закупівель

ДБР
ДБР зупинило оборудку з постачання неякісних мін

Державне бюро розслідувань зупинило діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 мільярдами гривень бюджетних коштів. Ці гроші були виділені на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України. Що важливо розуміти, йдеться про протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських воїнів.

Головні тези:

  • Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
  • Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

ДБР зупинило оборудку з постачання неякісних мін

У межах розслідування стало відомо, що учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси.

Таким чином вони отримали доступ до контрактів Міноборони України з багатомільярдними авансами.

Фігуранти організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові міни МПТ-23П2. У цих документах свідомо закладали неправдиві відомості: зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом.

Загалом підозрювані змогли підписати 5 державних контрактів та отримати понад 2,9 млрд грн авансових коштів.

ДБР звертає увагу на те, що поставлені міни виявилися непридатними до використання — вони або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей.

Ба більше, вказано, що за окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а отримані аванси не повернули.

8 січня 2026 року слідчі ДБР здійснили серію обшуків та затримали 4 учасників злочинної організації, зокрема її організатора та керівників окремих напрямів. Ще один учасник угруповання досі у розшуку.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом військовим службовим особам Міноборони України — за умисне невиконання службових обов’язків.

Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДБР скасувало сотні рішень МСЕК про призначення інвалідності посадовцям
ДБР
ДБР
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького
Кудрицький
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ДБР оголосило підозру комбату, через якого загинули військові на Дніпропетровщині
ДБР
Що відомо про рішення ДБР

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?