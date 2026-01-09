Майже 3 млрд грн збитків. ДБР викрило схему у сфері оборонних закупівель

Державне бюро розслідувань зупинило діяльність злочинної організації, яка заволоділа майже 3 мільярдами гривень бюджетних коштів. Ці гроші були виділені на закупівлю інженерних боєприпасів для потреб Збройних Сил України. Що важливо розуміти, йдеться про протипіхотні та протитанкові міни, від якості й надійності яких безпосередньо залежить життя українських воїнів.

ДБР зупинило оборудку з постачання неякісних мін

У межах розслідування стало відомо, що учасники злочинної організації створили фіктивну картину спроможності виготовляти та постачати боєприпаси.

Таким чином вони отримали доступ до контрактів Міноборони України з багатомільярдними авансами.

Фігуранти організували підготовку технічної та конструкторської документації на протипіхотні міни ПВП-50 і ПВП-200, а також на протитанкові міни МПТ-23П2. У цих документах свідомо закладали неправдиві відомості: зазначали підривники, які фактично не могли використовуватися з такими виробами, завищували реальну вагу вибухових пристроїв, передбачали застосування вибухових речовин з невідповідним хімічним складом.

Загалом підозрювані змогли підписати 5 державних контрактів та отримати понад 2,9 млрд грн авансових коштів.

ДБР звертає увагу на те, що поставлені міни виявилися непридатними до використання — вони або не спрацьовували, або не мали заявлених уражаючих властивостей.

Ба більше, вказано, що за окремими контрактами продукцію взагалі не поставили, а отримані аванси не повернули.

8 січня 2026 року слідчі ДБР здійснили серію обшуків та затримали 4 учасників злочинної організації, зокрема її організатора та керівників окремих напрямів. Ще один учасник угруповання досі у розшуку.

Крім того, про підозру повідомлено чотирьом військовим службовим особам Міноборони України — за умисне невиконання службових обов’язків.

Наразі щодо всіх підозрюваних готуються клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.