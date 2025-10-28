ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького

28 жовтня в Львівській області співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього очільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів у правоохоронних органах.

Що відомо про затримання Кудрицького

Анонімні джерела ЗМІ у ДБР заявили журналістам, що колишнього голову правління затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190. КК України.

Що важливо розуміти, йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Загалом слідство схиляється до думки, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще 7 років тому.

За словами інсайдерів, слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю “Укренерго” запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як уже згадувалося раніше, вранці 21 жовтня ДБР провело обшуки Кудрицького.

Ще тоді стало відомо, що співробітники бюро розслідують можливе зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.