ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького
ДБР затримало екскерівника "Укренерго" Кудрицького

Кудрицький
Джерело:  Суспільне

28 жовтня в Львівській області співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього очільника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького. Про це повідомляють українські журналісти з посиланням на своїх інсайдерів у правоохоронних органах.

Головні тези:

  • Володимир Кудрицький — український менеджер, голова правління “Укренерго” у 2020—2024 роках.
  • Він уже прокоментував нещодавні обшуки та заявив, що вважає ситуацію "абсурдною".

Що відомо про затримання Кудрицького

Анонімні джерела ЗМІ у ДБР заявили журналістам, що колишнього голову правління затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190. КК України.

Що важливо розуміти, йдеться про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Загалом слідство схиляється до думки, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще 7 років тому.

За словами інсайдерів, слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю “Укренерго” запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Як уже згадувалося раніше, вранці 21 жовтня ДБР провело обшуки Кудрицького.

Ще тоді стало відомо, що співробітники бюро розслідують можливе зловживання службовим становищем та заволодіння коштами державної компанії.

Йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу й вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей. Також обшуки пройшли в Укренерго, у приміщеннях підрядної організації та інших, які слідство вважає залученими до схеми.

