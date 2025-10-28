ГБР задержало экс-главу "Укрэнерго" Кудрицкого

28 октября во Львовской области сотрудники Государственного бюро расследований задержали бывшего главу НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. Об этом сообщают украинские журналисты, ссылаясь на своих инсайдеров в правоохранительных органах.
Главные тезисы
- Владимир Кудрицкий - украинский менеджер, председатель правления "Укрэнерго" в 2020-2024 годах.
- Он уже прокомментировал недавние обыски и заявил, что считает ситуацию "абсурдной".
Что известно о задержании Кудрицкого
Анонимные источники СМИ в ГБР заявили журналистам, что бывший глава правления задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190. УК Украины.
Что важно понимать, речь идет о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
В общем, следствие склоняется к мнению, что Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще 7 лет назад.
По словам инсайдеров, следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании экс-чиновнику "Укрэнерго" меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
Как уже упоминалось ранее, утром 21 октября ГБР провело обыски у Кудрицкого.
Еще тогда стало известно, что сотрудники бюро расследуют злоупотребление служебным положением и завладение средствами государственной компании.
