Зеленский объявил о начале отопительного сезона
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский объявил о начале отопительного сезона

Зеленский
Читати українською
Источник:  Укринформ

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что отопительный сезон в Украине начнется 28 октября. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Главные тезисы

  • Кабмин уже выделил 8,4 млрд грн из резервного фонда госбюджета для стабильного прохождения нового отопительного сезона.
  • Россия продолжает ежедневно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.

Отопительный сезон в Украине уже начался

Отопление заведений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что возобновительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредил враг во время воздушных атак, продолжаются.

Что важно понимать, 23 октября правительство Украины приняло решение о выделении 8,4 млрд. грн. из резервного фонда государственного бюджета для стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 года.

Сегодня армия РФ совершила атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

На фоне последних событий Министерство энергетики Украины заявило, что 28 октября графики почасовых отключений будут действовать в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнайте на страницах облэнерго вашего региона, — сказано в заявлении ведомства.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 26 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы сил ПВО за 27-28 октября
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия била по Донетчине, Херсонщине и Харьковщине — есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Последствия новых атак России на Украину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предупредила о решающей зиме для Украины
Иоганн Вадефуль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?