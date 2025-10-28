Зеленский объявил о начале отопительного сезона

Глава государства Владимир Зеленский подтвердил, что отопительный сезон в Украине начнется 28 октября. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

Отопительный сезон в Украине уже начался

Отопление заведений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что возобновительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредил враг во время воздушных атак, продолжаются.

Что важно понимать, 23 октября правительство Украины приняло решение о выделении 8,4 млрд. грн. из резервного фонда государственного бюджета для стабильного прохождения отопительного сезона 2025/2026 года.

Сегодня армия РФ совершила атаки на энергетическую инфраструктуру Черниговской и Донецкой областей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

На фоне последних событий Министерство энергетики Украины заявило, что 28 октября графики почасовых отключений будут действовать в нескольких регионах Украины с 08:00 до 22:00.