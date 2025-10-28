Зеленський оголосив початок опалювального сезону
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оголосив початок опалювального сезону

Зеленський
Джерело:  Укрінформ

Глава держави Володимир Зеленський офіційний підтвердив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Головні тези:

  • Кабмін вже виділив 8,4 млрд грн із резервного фонду держбюджету для стабільного проходження нового опалювального сезону.
  • Росія продовжує майже щоденно знищувати енергетичну інфраструктуру України.

Опалювальний сезон в Україні уже розпочався

Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, глава держави додав, що відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, тривають.

Що важливо розуміти, 23 жовтня уряд України ухвалив рішення щодо виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.

Сьогодні армія РФ здійснили атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На тлі останніх подій Міністерство енергетики України заявило, що 28 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону, — йдеться в заяві відомства.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 26 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Звіт роботи сил ППО за 27-28 жовтня
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина попередила про вирішальну зиму для України
Йоганн Вадефуль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?