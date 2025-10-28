Зеленський оголосив початок опалювального сезону

Глава держави Володимир Зеленський офіційний підтвердив, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться 28 жовтня. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Опалювальний сезон в Україні уже розпочався

Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави додав, що відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, тривають.

Що важливо розуміти, 23 жовтня уряд України ухвалив рішення щодо виділення 8,4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для стабільного проходження опалювального сезону 2025/2026 року.

Сьогодні армія РФ здійснили атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Донецької областей. Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

На тлі останніх подій Міністерство енергетики України заявило, що 28 жовтня графіки погодинних відключень діятимуть у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00.