ДБР скасувало сотні рішень МСЕК про призначення інвалідності посадовцям

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що за ініціативи ДБП в результаті перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.
Головні тези:
- Наразі перевіряються понад 70 держорганів.
- Державне бюро розслідувань наголошує на невідворотності покарання.
ДБР звітує про результати своєї роботи
Як зазначив Олексій Сухачов, досі тривають перевірки понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.
Станом на сьогодні вдалося розглянути майже 2 тис. справ.
Що важливо розуміти, у більшості випадків оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.
Глава ДБР звертає увагу на те, що найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів.
Загальна статистика виглядає наступним чином:
Державна митна служба України — скасовано 244 рішення із 587 розглянутих;
Державна податкова служба України — скасовано 161 рішення із 423 розглянутих;
працівників органів прокуратури — скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;
Державна міграційна служба — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;
Національна поліція України — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-