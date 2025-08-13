ДБР скасувало сотні рішень МСЕК про призначення інвалідності посадовцям

Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов повідомив, що за ініціативи ДБП в результаті перевірок вже скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.

ДБР звітує про результати своєї роботи

Як зазначив Олексій Сухачов, досі тривають перевірки понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців.

Станом на сьогодні вдалося розглянути майже 2 тис. справ.

З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на дообстеження, — йдеться в офіційній заяві.

Що важливо розуміти, у більшості випадків оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу.

Глава ДБР звертає увагу на те, що найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів.

Загальна статистика виглядає наступним чином: