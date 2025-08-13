ГБР отменило сотни решений МСЭК о назначении инвалидности должностным лицам
Категория
Украина
Дата публикации

ГБР отменило сотни решений МСЭК о назначении инвалидности должностным лицам

ГБР
ДБР
Читати українською

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что по инициативе ГБР в результате проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов.

Главные тезисы

  • В настоящее время проверяются более 70 госорганов.
  • Государственное бюро расследований напоминает о неотвратимости наказания.

ДБР отчитывается о результатах своей работы

Как отметил Алексей Сухачев, до сих пор продолжаются проверки более 70 госорганов и 2 тыс. 630 медико-экспертных дел должностных лиц.

По состоянию на сегодняшний день удалось рассмотреть почти 2 тыс. дел.

Из них более 800 решений отменено, как необоснованные, более чем в 400 случаях изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 чиновников вызваны на дообследование, — сказано в официальном заявлении.

Что важно понимать, в большинстве случаев оформление фиктивной инвалидности происходило с целью оформления соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу.

Глава ГБР обращает внимание на то, что наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов.

Общая статистика выглядит следующим образом:

  • Государственная таможенная служба Украины — отменено 244 решения из 587 рассмотренных;

  • Государственная налоговая служба Украины — отменено 161 решение из 423 рассмотренных;

  • работников органов прокуратуры — отменено 162 решений из 336 рассмотренных;

  • Государственная миграционная служба отменено 28 решений из 70 рассмотренных;

  • Национальная полиция Украины отменено 16 решений из 78 рассмотренных.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Дело о коррупции. НАБУ задержала нардепа Кузнецова и главу Мукачевской РГА Гайдая
Кузнецов
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ и СБУ разоблачили новую коррупционную схему на госзакупках — подробности
НАБУ
НАБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
НАБУ и САП предупредили о новой атаке на антикоррупционные органы
Независимость НАБУ и САП до сих пор под угрозой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?