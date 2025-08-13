ГБР отменило сотни решений МСЭК о назначении инвалидности должностным лицам

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что по инициативе ГБР в результате проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов.

ДБР отчитывается о результатах своей работы

Как отметил Алексей Сухачев, до сих пор продолжаются проверки более 70 госорганов и 2 тыс. 630 медико-экспертных дел должностных лиц.

По состоянию на сегодняшний день удалось рассмотреть почти 2 тыс. дел.

Из них более 800 решений отменено, как необоснованные, более чем в 400 случаях изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 чиновников вызваны на дообследование, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Что важно понимать, в большинстве случаев оформление фиктивной инвалидности происходило с целью оформления соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу.

Глава ГБР обращает внимание на то, что наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов.

Общая статистика выглядит следующим образом: