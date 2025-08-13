ГБР отменило сотни решений МСЭК о назначении инвалидности должностным лицам

Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев сообщил, что по инициативе ГБР в результате проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов.
Главные тезисы
- В настоящее время проверяются более 70 госорганов.
- Государственное бюро расследований напоминает о неотвратимости наказания.
ДБР отчитывается о результатах своей работы
Как отметил Алексей Сухачев, до сих пор продолжаются проверки более 70 госорганов и 2 тыс. 630 медико-экспертных дел должностных лиц.
По состоянию на сегодняшний день удалось рассмотреть почти 2 тыс. дел.
Что важно понимать, в большинстве случаев оформление фиктивной инвалидности происходило с целью оформления соответствующей пенсии, а также во избежание возможного призыва на военную службу.
Глава ГБР обращает внимание на то, что наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов.
Общая статистика выглядит следующим образом:
Государственная таможенная служба Украины — отменено 244 решения из 587 рассмотренных;
Государственная налоговая служба Украины — отменено 161 решение из 423 рассмотренных;
работников органов прокуратуры — отменено 162 решений из 336 рассмотренных;
Государственная миграционная служба отменено 28 решений из 70 рассмотренных;
Национальная полиция Украины отменено 16 решений из 78 рассмотренных.
