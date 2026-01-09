Около 3 млрд грн убытков. ГБР разоблачило схему в сфере оборонных закупок

Государственное бюро расследований остановило деятельность преступной организации, завладевшей почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств. Эти деньги были выделены на закупку инженерных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. Что важно понимать, речь идет о противопехотных и противотанковых минах, от качества и надежности которых напрямую зависит жизнь украинских воинов.
Главные тезисы
- Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.
- По всем подозреваемым готовятся ходатайство в суд об избрании мер пресичения.
ГБР остановило схему по поставке некачественных мин
В рамках расследования стало известно, что участники преступной организации создали фиктивную картину способности производить и поставлять боеприпасы.
Таким образом, они получили доступ к контрактам Минобороны Украины с многомиллиардными авансами.
В общей сложности подозреваемые смогли подписать 5 государственных контрактов и получить более 2,9 млрд грн авансовых средств.
ДБР обращает внимание на то, что поставленные мины оказались непригодными к использованию — они либо не срабатывали, либо не обладали заявленными свойствами.
Более того, указано, что по отдельным контрактам продукцию вообще не поставили, а полученные авансы не вернули.
8 января 2026 года следователи ГБР провели серию обысков и задержали 4 участников преступной организации, в частности ее организатора и руководителей отдельных направлений. Еще один участник группировки до сих пор находится в розыске.
Кроме того, о подозрении поставлено в известность четыре военных должностных лица Минобороны Украины — за умышленное невыполнение служебных обязанностей.
По всем подозреваемым готовятся ходатайство в суд об избрании мер пресичения.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-