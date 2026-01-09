Около 3 млрд грн убытков. ГБР разоблачило схему в сфере оборонных закупок

Государственное бюро расследований остановило деятельность преступной организации, завладевшей почти 3 миллиардами гривен бюджетных средств. Эти деньги были выделены на закупку инженерных боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины. Что важно понимать, речь идет о противопехотных и противотанковых минах, от качества и надежности которых напрямую зависит жизнь украинских воинов.

ГБР остановило схему по поставке некачественных мин

В рамках расследования стало известно, что участники преступной организации создали фиктивную картину способности производить и поставлять боеприпасы.

Таким образом, они получили доступ к контрактам Минобороны Украины с многомиллиардными авансами.

Фигуранты организовали подготовку технической и конструкторской документации на противопехотные мины ПВП-50 и ПВП-200, а также противотанковые мины МПТ-23П2. В этих документах сознательно закладывали ложные сведения: отмечали взрывники, которые фактически не могли использоваться с такими изделиями, завышали реальный вес взрывных устройств, предполагали применение взрывчатых веществ с неподходящим химическим составом. Поделиться

В общей сложности подозреваемые смогли подписать 5 государственных контрактов и получить более 2,9 млрд грн авансовых средств.

ДБР обращает внимание на то, что поставленные мины оказались непригодными к использованию — они либо не срабатывали, либо не обладали заявленными свойствами.

Более того, указано, что по отдельным контрактам продукцию вообще не поставили, а полученные авансы не вернули.

8 января 2026 года следователи ГБР провели серию обысков и задержали 4 участников преступной организации, в частности ее организатора и руководителей отдельных направлений. Еще один участник группировки до сих пор находится в розыске.

Кроме того, о подозрении поставлено в известность четыре военных должностных лица Минобороны Украины — за умышленное невыполнение служебных обязанностей.

По всем подозреваемым готовятся ходатайство в суд об избрании мер пресичения.