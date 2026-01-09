Битва за Купянск. Как развивается ситуация на фронте
Украина
Битва за Купянск. Как развивается ситуация на фронте

Украинские воины успешно отбивают Купянск у врага
Читати українською
Источник:  24 канал

Украинские воины смогли переломить ситуацию в Купянском районе, а также перехватить у российских войск инициативу. О развитии боевых действий на этом участке фронта рассказал Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в составе СБС ВСУ.

Главные тезисы

  • Сейчас у украинских войск есть все шансы выбить российских захватчиков с правобережья Купянска.
  • Россия пытается заблокировать украинскую логистику через реку Оскол.

Украинские воины успешно отбивают Купянск у врага

Как отмечает Юрий Федоренко, Силы обороны Украины не только смогли перехватить у армии РФ инициативу, но также заблокировали захватчиков на северных окрестностях.

Что важно понимать, именно эти действия фактически сделали невозможным инфильтрацию врага в город.

По состоянию на сегодня в районе Юбилейного противник уже не фиксируется, — подчеркнул Федоренко.

Более того, существует высокая вероятность того, что уже вскоре украинские защитники могут полностью выбить армию РФ с правобережья Купянска.

Что касается левого берега, то там враг не оставляет попыток влиять на украинскую логистику через реку Оскол.

По словам Федоренко, чтобы обеспечить постоянную логистику и проводить эвакуацию — украинским воинам приходится регулярно пересекать реку Оскол.

Для этого Силы обороны используют ряд переправ, которые враг пытается держать под огневым контролем. Совершает постоянные авиавылеты, наносит удары КАБами, ракетным вооружением, ствольной, реактивной артиллерией. А также многочисленное количество БПЛА противника направлено в район переправ, — объяснил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

