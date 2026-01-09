Битва за Купянск. Как развивается ситуация на фронте

Украинские воины смогли переломить ситуацию в Купянском районе, а также перехватить у российских войск инициативу. О развитии боевых действий на этом участке фронта рассказал Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в составе СБС ВСУ.

Украинские воины успешно отбивают Купянск у врага

Как отмечает Юрий Федоренко, Силы обороны Украины не только смогли перехватить у армии РФ инициативу, но также заблокировали захватчиков на северных окрестностях.

Что важно понимать, именно эти действия фактически сделали невозможным инфильтрацию врага в город.

По состоянию на сегодня в районе Юбилейного противник уже не фиксируется, — подчеркнул Федоренко.

Более того, существует высокая вероятность того, что уже вскоре украинские защитники могут полностью выбить армию РФ с правобережья Купянска.

Что касается левого берега, то там враг не оставляет попыток влиять на украинскую логистику через реку Оскол.

По словам Федоренко, чтобы обеспечить постоянную логистику и проводить эвакуацию — украинским воинам приходится регулярно пересекать реку Оскол.