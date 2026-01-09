Битва за Купянск. Как развивается ситуация на фронте

Украинские воины смогли переломить ситуацию в Купянском районе, а также перехватить у российских войск инициативу. О развитии боевых действий на этом участке фронта рассказал Юрий Федоренко — командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" в составе СБС ВСУ.
Главные тезисы
- Сейчас у украинских войск есть все шансы выбить российских захватчиков с правобережья Купянска.
- Россия пытается заблокировать украинскую логистику через реку Оскол.
Украинские воины успешно отбивают Купянск у врага
Как отмечает Юрий Федоренко, Силы обороны Украины не только смогли перехватить у армии РФ инициативу, но также заблокировали захватчиков на северных окрестностях.
Что важно понимать, именно эти действия фактически сделали невозможным инфильтрацию врага в город.
Более того, существует высокая вероятность того, что уже вскоре украинские защитники могут полностью выбить армию РФ с правобережья Купянска.
Что касается левого берега, то там враг не оставляет попыток влиять на украинскую логистику через реку Оскол.
По словам Федоренко, чтобы обеспечить постоянную логистику и проводить эвакуацию — украинским воинам приходится регулярно пересекать реку Оскол.
