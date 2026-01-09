Битва за Купʼянськ. Як розвивається ситуація на фронті

Українські воїни змогли переламати ситуацію в районі Купʼянська, а також перехопити у російських військ ініціативу. Про розвиток бойових дій на цій ділянці фронту розповів Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" у складі СБС ЗСУ.

Українські воїни успішно відбивають Купʼянськ у ворога

Як зазначає Юрій Федоренко, Сили оборони України не лише змогли перехопити у армії РФ ініціативу, а й також заблокували загарбників на північних околицях.

Що важливо розуміти, саме ці дії фактично унеможливили інфільтрацію ворога до самого міста.

Станом на сьогодні в районі Ювілейного противник вже не фіксується, — наголосив Федоренко.

Ба більше, існує висока ймовірність того, що вже незабаром українські оборонці можуть повністю вибити армію РФ з правобережжя Купʼянська.

Що стосується лівого берега, то там ворог не полишає спроб впливати на українську логістику через річку Оскіл.

За словами Федоренка, щоб забезпечити сталу логістику та проводити евакуацію — українським воїнам доводить регулярно перетинати річку Оскіл.