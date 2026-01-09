Битва за Купʼянськ. Як розвивається ситуація на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Купʼянськ. Як розвивається ситуація на фронті

Українські воїни успішно відбивають Купʼянськ у ворога
Read in English
Джерело:  24 канал

Українські воїни змогли переламати ситуацію в районі Купʼянська, а також перехопити у російських військ ініціативу. Про розвиток бойових дій на цій ділянці фронту розповів Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" у складі СБС ЗСУ.

Головні тези:

  • Наразі в українських військ є всі шанси вибити російських загарбників з правобережжя Купʼянська.
  • Росія намагається заблокувати українську логістику через річку Оскіл. 

Українські воїни успішно відбивають Купʼянськ у ворога

Як зазначає Юрій Федоренко, Сили оборони України не лише змогли перехопити у армії РФ ініціативу, а й також заблокували загарбників на північних околицях.

Що важливо розуміти, саме ці дії фактично унеможливили інфільтрацію ворога до самого міста.

Станом на сьогодні в районі Ювілейного противник вже не фіксується, — наголосив Федоренко.

Ба більше, існує висока ймовірність того, що вже незабаром українські оборонці можуть повністю вибити армію РФ з правобережжя Купʼянська.

Що стосується лівого берега, то там ворог не полишає спроб впливати на українську логістику через річку Оскіл.

За словами Федоренка, щоб забезпечити сталу логістику та проводити евакуацію — українським воїнам доводить регулярно перетинати річку Оскіл.

Для цього Сили оборони використовують ряд переправ, які ворог намагається тримати під вогневим контролем. Здійснює постійні авіавильоти, завдає ударів КАБами, ракетним озброєнням, ствольною, реактивною артилерією. А також численна кількість БпЛА противника спрямована в район переправ, — пояснив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія готова ввести в Україну авіацію та флот, але є умова
Барт Де Вевер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше відреагував на російський удар "Орєшніком" по Україні
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ показала уламки "Орєшніка" на Львівщині — фото та відео
СБУ
Уламки "Орєшніка" вказують на новий воєнний злочин РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?