Битва за Купʼянськ. Як розвивається ситуація на фронті

Українські воїни змогли переламати ситуацію в районі Купʼянська, а також перехопити у російських військ ініціативу. Про розвиток бойових дій на цій ділянці фронту розповів Юрій Федоренко — командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" у складі СБС ЗСУ.
Головні тези:
- Наразі в українських військ є всі шанси вибити російських загарбників з правобережжя Купʼянська.
- Росія намагається заблокувати українську логістику через річку Оскіл.
Українські воїни успішно відбивають Купʼянськ у ворога
Як зазначає Юрій Федоренко, Сили оборони України не лише змогли перехопити у армії РФ ініціативу, а й також заблокували загарбників на північних околицях.
Що важливо розуміти, саме ці дії фактично унеможливили інфільтрацію ворога до самого міста.
Ба більше, існує висока ймовірність того, що вже незабаром українські оборонці можуть повністю вибити армію РФ з правобережжя Купʼянська.
Що стосується лівого берега, то там ворог не полишає спроб впливати на українську логістику через річку Оскіл.
За словами Федоренка, щоб забезпечити сталу логістику та проводити евакуацію — українським воїнам доводить регулярно перетинати річку Оскіл.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-