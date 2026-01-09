Завершення війни РФ проти України. Мелоні пропонує новий підхід

Лідерка Італії Джорджа Мелоні схиляється до думки, що Європа повинна відновити безпосередній контакт з Кремлем для того, щоб мати можливість якомога швидше завершити війну РФ проти України.
Головні тези:
- У Європі дедалі частіше лунають заклики щодо відновлення діалогу з Росією.
- Путін заявив, що готовий до переговорів з Макроном.
Мелоні закликає до діалогу з Москвою
За словами лідерки Італії, вона підтримує нещодавню пропозицію французького колеги Емманюеля Макрона.
Що важливо розуміти, останній нещодавно заявив, що Європа повинна відновити безпосередній прямий діалог з Кремлем, якщо вона хоче бути повноцінним учасником мирних перемовин щодо завершення війни.
Офіційна Москва на це заявила, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з президентом Франції.
Окрім того, політикиня наголосила, що вважає наразі недоречними розмови про можливе повернення Росії до "Групи восьми".
Як відомо, звідти країну-агресорку вигнали після окупації українського Криму у 2014 році.
