Завершення війни РФ проти України. Мелоні пропонує новий підхід
Джерело:  ANSA

Лідерка Італії Джорджа Мелоні схиляється до думки, що Європа повинна відновити безпосередній контакт з Кремлем для того, щоб мати можливість якомога швидше завершити війну РФ проти України.

Головні тези:

  • У Європі дедалі частіше лунають заклики щодо відновлення діалогу з Росією.
  • Путін заявив, що готовий до переговорів з Макроном.

За словами лідерки Італії, вона підтримує нещодавню пропозицію французького колеги Емманюеля Макрона.

Що важливо розуміти, останній нещодавно заявив, що Європа повинна відновити безпосередній прямий діалог з Кремлем, якщо вона хоче бути повноцінним учасником мирних перемовин щодо завершення війни.

Офіційна Москва на це заявила, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з президентом Франції.

Щодо цього, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією (щодо припинення війни — ред.), інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто має це робити. Ми не маємо діяти хаотично — інакше зіграємо на руку Путіну.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем’єрка Італії

Окрім того, політикиня наголосила, що вважає наразі недоречними розмови про можливе повернення Росії до "Групи восьми".

Як відомо, звідти країну-агресорку вигнали після окупації українського Криму у 2014 році.

Битва за Купʼянськ. Як розвивається ситуація на фронті
Українські воїни успішно відбивають Купʼянськ у ворога
Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" по Україні — пояснення Санду
Санду пояснила логіку Путіна
Видобуток сирої нафти у РФ нарешті обвалився — що сприяло
нафта РФ

