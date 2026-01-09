Завершення війни РФ проти України. Мелоні пропонує новий підхід

Лідерка Італії Джорджа Мелоні схиляється до думки, що Європа повинна відновити безпосередній контакт з Кремлем для того, щоб мати можливість якомога швидше завершити війну РФ проти України.

Мелоні закликає до діалогу з Москвою

За словами лідерки Італії, вона підтримує нещодавню пропозицію французького колеги Емманюеля Макрона.

Що важливо розуміти, останній нещодавно заявив, що Європа повинна відновити безпосередній прямий діалог з Кремлем, якщо вона хоче бути повноцінним учасником мирних перемовин щодо завершення війни.

Офіційна Москва на це заявила, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з президентом Франції.

Щодо цього, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією (щодо припинення війни — ред.), інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто має це робити. Ми не маємо діяти хаотично — інакше зіграємо на руку Путіну. Джорджа Мелоні Прем’єрка Італії

Окрім того, політикиня наголосила, що вважає наразі недоречними розмови про можливе повернення Росії до "Групи восьми".