Видобуток сирої нафти у РФ нарешті обвалився — що сприяло

У грудні 2025 року видобуток сирої нафти в Росії обвалився найбільше за останні 18 місяців через західні санкції й українські атаки на нафтову інфраструктуру РФ.
Головні тези:
- Головною причиною обвалу видобутку сирої нафти в Росії в грудні 2025 року були західні санкції та українські атаки на нафтову інфраструктуру.
- Видобуток сирої нафти в РФ рекордно обвалився, що має серйозні наслідки для російського ринку нафти та нафтопереробних заводів.
- Українські широкомасштабні атаки на російську нафтову інфраструктуру обмежують видобуток та впливають на збереження нафти в морі через скорочення попиту після санкцій США.
Видобуток сирої нафти у РФ рекордно обвалився
Росія у грудні 2025 року видобувала в середньому 9,326 млн барелів сирої нафти за добу. Ця цифра, яка не включає видобуток конденсату, більш ніж на 100 000 барелів за добу менша, ніж у листопаді, і майже на 250 000 барелів за добу менша, ніж Росія має право видобувати згідно з угодою з ОПЕК+.
Грудневий обвал видобутку також став найбільшим з червня 2024 року, періоду, коли Росія і так мала скорочувати видобуток згідно з угодою з ОПЕК+.
Це падіння відбувається в той час, коли Україна здійснює широкомасштабні атаки безпілотників на російську нафтову інфраструктуру, що безпосередньо обмежує її видобуток і впливає на нафтопереробні заводи, які споживають цю нафту
Водночас російські нафтові вантажі накопичуються в морі на тлі небажання деяких покупців їх купувати після масштабних санкцій США, спрямованих проти двох найбільших виробників країни – «Роснефть» та «Лукойл».
