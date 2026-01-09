Видобуток сирої нафти у РФ нарешті обвалився — що сприяло

У грудні 2025 року видобуток сирої нафти в Росії обвалився найбільше за останні 18 місяців через західні санкції й українські атаки на нафтову інфраструктуру РФ.

Видобуток сирої нафти у РФ рекордно обвалився

Росія у грудні 2025 року видобувала в середньому 9,326 млн барелів сирої нафти за добу. Ця цифра, яка не включає видобуток конденсату, більш ніж на 100 000 барелів за добу менша, ніж у листопаді, і майже на 250 000 барелів за добу менша, ніж Росія має право видобувати згідно з угодою з ОПЕК+.

Грудневий обвал видобутку також став найбільшим з червня 2024 року, періоду, коли Росія і так мала скорочувати видобуток згідно з угодою з ОПЕК+.

Це падіння відбувається в той час, коли Україна здійснює широкомасштабні атаки безпілотників на російську нафтову інфраструктуру, що безпосередньо обмежує її видобуток і впливає на нафтопереробні заводи, які споживають цю нафту