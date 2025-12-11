Нафта падає у ціні на тлі захоплення США танкера поблизу Венесуели

Світові ціни на нафту 11 грудня втратили попереднє зростання після того, як США вилучили танкер, на який поширюються санкції, біля узбережжя Венесуели. Це спричинило ширші втрати на фондових ринках та інших ризикових активах.

Нафта дешевшає на тлі захоплення США танкера поблизу Венесуели

Бенчмарк Brent опустився нижче за $62 за барель, нівелювавши попереднє зростання на 0,7%. Ціна на West Texas Intermediate наблизилася до $58. Негативні фінансові результати великих компаній посилили тиск на ринок і частково компенсували вплив зростаючої геополітичної напруженості між Вашингтоном і Каракасом.

Американські війська перехопили дуже великий танкер для перевезення нафти, що уряд Венесуели назвав «актом піратства». Країна, яка є членом ОПЕК, володіє найбільшими у світі запасами нафти й минулого місяця експортувала близько 586 тис барелів на добу (б/д), здебільшого до Китаю.

Chevron Corp. також видобуває нафту у Венесуелі, яка потім постачається до США. Компанія заявила, що її діяльність триває у звичайному режимі.

Тим часом Україна атакувала танкер «тіньового» флоту, пов’язаний із торгівлею нафтою з росією, навіть попри те, що США наполягають на припиненні вогню. Від кінця минулого місяця було здійснено щонайменше п’ять нападів на судна, пов’язані з Росією. Поширити

Зростання геополітичної напруженості відбувається на тлі негативного впливу на ринок сирої нафти, оскільки збільшення видобутку країнами ОПЕК+ і США, ймовірно, перевищить повільне зростання попиту й призведе до надлишку. Щомісячні звіти Організації країн-експортерів нафти й Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) мають бути опубліковані пізніше у четвер і можуть надати більше інформації про баланс попиту і пропозиції.

Захоплення США судна, на яке поширюються санкції, біля узбережжя Венесуели, та атака України на інше судно російського «тіньового» флоту в Чорному морі повинні збільшити короткострокову премію за санкції та воєнний ризик, — зазначив керівник відділу досліджень сировинних товарів та вуглецю в Westpac Banking Corp. Роберт Ренні.

Надмірний надлишок, що розвивається, тиснутиме на ціни 2026 року», і Brent поки що має триматися в діапазоні $60-65 за барель. Ціни на нафту станом на 08:54 ранку за київським часом: Brent із розрахунками за лютий знизилася на 0,6%, до $61,83 за барель, WTI з постачанням у січні впала на 0,6%, до $58,11 за барель.