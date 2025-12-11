Нефть падает в цене на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы

Мировые цены на нефть 11 декабря потеряли предыдущий рост после того, как США изъяли танкер, на который распространяются санкции, у побережья Венесуэлы. Это привело к более широким потерям на фондовых рынках и других рисковых активах.

Нефть дешевеет на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы

Бенчмарк Brent опустился ниже $62 за баррель, нивелировав предыдущий рост на 0,7%. Цена на West Texas Intermediate приблизилась к $58. Негативные финансовые результаты крупных компаний усилили давление на рынок и частично компенсировали влияние растущей геополитической напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Американские войска перехватили очень крупный танкер для перевозки нефти, которое правительство Венесуэлы назвало "актом пиратства". Страна, являющаяся членом ОПЕК, владеет крупнейшими в мире запасами нефти и в прошлом месяце экспортировала около 586 тыс баррелей в сутки (б/д), в основном в Китай.

Chevron Corp. также добывает нефть в Венесуэле, которая затем поставляется в США. Компания заявила, что ее деятельность продолжается в обычном режиме.

Между тем, Украина атаковала танкер «теневого» флота, связанный с торговлей нефтью с россией, даже несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня. С конца прошлого месяца было совершено по меньшей мере пять нападений на суда, связанные с Россией. Поделиться

Рост геополитической напряженности происходит на фоне негативного влияния на рынок сырой нефти, поскольку увеличение добычи странами ОПЕК+ и США, вероятно, превысит медленный рост спроса и приведет к избыточности. Ежемесячные отчеты Организации стран-экспортеров нефти и Международного энергетического агентства (МЭА) должны быть опубликованы позже в четверг и могут предоставить больше информации о балансе спроса и предложения.

Захват США судна, на которое распространяются санкции у побережья Венесуэлы, и атака Украины на другое судно российского «теневого» флота в Черном море должны увеличить краткосрочную премию за санкции и военный риск, — отметил руководитель отдела исследований сырьевых товаров и углерода в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни.

Излишний развивающийся излишек будет давить на цены 2026 года», и Brent пока должен держаться в диапазоне $60-65 за баррель. Цены на нефть по состоянию на 08:54 утра по киевскому времени: Brent с расчетами за февраль снизилась на 0,6%, до $61,83 за баррель, WTI с поставками в январе упала на 0,6%, до $58,11 за баррель.