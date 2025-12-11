Нефть падает в цене на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы
Категория
Экономика
Дата публикации

Нефть падает в цене на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы

нефть
Читати українською
Источник:  Укринформ

Мировые цены на нефть 11 декабря потеряли предыдущий рост после того, как США изъяли танкер, на который распространяются санкции, у побережья Венесуэлы. Это привело к более широким потерям на фондовых рынках и других рисковых активах.

Главные тезисы

  • Захват танкера у побережья Венесуэлы и атака Украины на танкер российского флота вызвали геополитическое напряжение и привели к падению цен на нефть.
  • США перехватили танкер, на который распространяются санкции, что привело к потере роста мировых цен на нефть.

Нефть дешевеет на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы

Бенчмарк Brent опустился ниже $62 за баррель, нивелировав предыдущий рост на 0,7%. Цена на West Texas Intermediate приблизилась к $58. Негативные финансовые результаты крупных компаний усилили давление на рынок и частично компенсировали влияние растущей геополитической напряженности между Вашингтоном и Каракасом.

Американские войска перехватили очень крупный танкер для перевозки нефти, которое правительство Венесуэлы назвало "актом пиратства". Страна, являющаяся членом ОПЕК, владеет крупнейшими в мире запасами нефти и в прошлом месяце экспортировала около 586 тыс баррелей в сутки (б/д), в основном в Китай.

Chevron Corp. также добывает нефть в Венесуэле, которая затем поставляется в США. Компания заявила, что ее деятельность продолжается в обычном режиме.

Между тем, Украина атаковала танкер «теневого» флота, связанный с торговлей нефтью с россией, даже несмотря на то, что США настаивают на прекращении огня. С конца прошлого месяца было совершено по меньшей мере пять нападений на суда, связанные с Россией.

Рост геополитической напряженности происходит на фоне негативного влияния на рынок сырой нефти, поскольку увеличение добычи странами ОПЕК+ и США, вероятно, превысит медленный рост спроса и приведет к избыточности. Ежемесячные отчеты Организации стран-экспортеров нефти и Международного энергетического агентства (МЭА) должны быть опубликованы позже в четверг и могут предоставить больше информации о балансе спроса и предложения.

Захват США судна, на которое распространяются санкции у побережья Венесуэлы, и атака Украины на другое судно российского «теневого» флота в Черном море должны увеличить краткосрочную премию за санкции и военный риск, — отметил руководитель отдела исследований сырьевых товаров и углерода в Westpac Banking Corp. Роберт Ренни.

Излишний развивающийся излишек будет давить на цены 2026 года», и Brent пока должен держаться в диапазоне $60-65 за баррель. Цены на нефть по состоянию на 08:54 утра по киевскому времени: Brent с расчетами за февраль снизилась на 0,6%, до $61,83 за баррель, WTI с поставками в январе упала на 0,6%, до $58,11 за баррель.

Согласно правительственным данным, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,8 млн баррелей. Запасы в Кушинге (штат Оклахома) выросли после четырех недель снижения, но уровни в точке поставки WTI остаются самыми низкими с 2007 года для этого времени года.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть продолжает дорожать из-за войны Израиля и ХАМАС — Reuters
Нефть
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Алмазы и нефть. США ввели новые санкции против РФ
U.S.Department of a Treasury
Алмазы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть и "Северный поток". ЕС рассматривает 18-й пакет санкций против России
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?