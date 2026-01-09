Добыча сырой нефти в РФ наконец-то обрушилась — что способствовало
Добыча сырой нефти в РФ наконец-то обрушилась — что способствовало

нефть
Читати українською
Источник:  Bloomberg

В декабре 2025 года добыча сырой нефти в России обрушилась больше всего за последние 18 месяцев из-за западных санкций и украинских атак на нефтяную инфраструктуру РФ.

Главные тезисы

  • Западные санкции и украинские атаки стали основными причинами обвала добычи сырой нефти в России в декабре 2025 года.
  • Ограничение добычи и влияние на хранение нефти в море после украинских атак вызвали сокращение спроса на российскую нефть.

Добыча сырой нефти в РФ рекордно обрушилась

Россия в декабре 2025 года добывала в среднем 9,326 млн баррелей сырой нефти в сутки. Эта цифра, не включающая добычу конденсата, более чем на 100 000 баррелей в сутки меньше, чем в ноябре, и почти на 250 000 баррелей в сутки меньше, чем Россия имеет право добывать согласно соглашению с ОПЕК+.

Декабрьский обвал добычи также стал самым большим с июня 2024 года, периода, когда Россия и так должна сокращать добычу согласно соглашению с ОПЕК+.

Это падение происходит в то время, когда Украина осуществляет широкомасштабные атаки беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру, что непосредственно ограничивает добычу и влияет на нефтеперерабатывающие заводы, потребляющие эту нефть.

В то же время, российские нефтяные грузы накапливаются в море на фоне нежелания некоторых покупателей их покупать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны — «Роснефть» и «Лукойл».

