Добыча сырой нефти в РФ наконец-то обрушилась — что способствовало

В декабре 2025 года добыча сырой нефти в России обрушилась больше всего за последние 18 месяцев из-за западных санкций и украинских атак на нефтяную инфраструктуру РФ.
Главные тезисы
- Западные санкции и украинские атаки стали основными причинами обвала добычи сырой нефти в России в декабре 2025 года.
- Ограничение добычи и влияние на хранение нефти в море после украинских атак вызвали сокращение спроса на российскую нефть.
Добыча сырой нефти в РФ рекордно обрушилась
Россия в декабре 2025 года добывала в среднем 9,326 млн баррелей сырой нефти в сутки. Эта цифра, не включающая добычу конденсата, более чем на 100 000 баррелей в сутки меньше, чем в ноябре, и почти на 250 000 баррелей в сутки меньше, чем Россия имеет право добывать согласно соглашению с ОПЕК+.
Декабрьский обвал добычи также стал самым большим с июня 2024 года, периода, когда Россия и так должна сокращать добычу согласно соглашению с ОПЕК+.
Это падение происходит в то время, когда Украина осуществляет широкомасштабные атаки беспилотников на российскую нефтяную инфраструктуру, что непосредственно ограничивает добычу и влияет на нефтеперерабатывающие заводы, потребляющие эту нефть.
В то же время, российские нефтяные грузы накапливаются в море на фоне нежелания некоторых покупателей их покупать после масштабных санкций США, направленных против двух крупнейших производителей страны — «Роснефть» и «Лукойл».
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-