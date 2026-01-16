Українські воїни ліквідували ще 1370 російських загарбників
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 1370 російських загарбників

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Протягом 15 січня авіація, ракетні війська і артилерія України успішно атакували одразу сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА і ще один важливий об’єкт армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 423-тя доба повномасштабної війни РФ проти України.  
  • Вчора на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.  

Втрати армії РФ станом на 16 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 224 460 (+1 370) осіб

  • танків — 11 563 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 23 908 (+4) од.

  • артилерійських систем — 36 230 (+48) од.

  • РСЗВ — 1 614 (+3) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 107 884 (+527) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 74 486 (+180) од.

  • спеціальної техніки — 4 044 (+2) од.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 97 авіаційних ударів, застосував 3 ракети й скинув 234 керовані авіабомби.

Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 — із реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон розкрив чисельність майбутньої французької місії в Україні
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін припустився катастрофічної помилки у відносинах із Трампом
Трамп зрозумів, що Путін його дурить
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Що відомо про новий план G7
G7 хоче домовитися з Трампом щодо захисту України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?