Українські воїни ліквідували ще 1370 російських загарбників

Протягом 15 січня авіація, ракетні війська і артилерія України успішно атакували одразу сім районів зосередження особового складу та техніки противника, два пункти управління БпЛА і ще один важливий об’єкт армії РФ.
Головні тези:
- Розпочалася 1 423-тя доба повномасштабної війни РФ проти України.
- Вчора на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 16 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 224 460 (+1 370) осіб
танків — 11 563 (+6) од.
бойових броньованих машин — 23 908 (+4) од.
артилерійських систем — 36 230 (+48) од.
РСЗВ — 1 614 (+3) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 107 884 (+527) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 74 486 (+180) од.
спеціальної техніки — 4 044 (+2) од.
Крім цього, було залучено для ураження 6968 дронів-камікадзе та здійснено 3338 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 57 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-