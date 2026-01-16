Украинские воины ликвидировали еще 1370 российских захватчиков

В течение 15 января авиация, ракетные войска и артиллерия Украины успешно атаковали сразу семь районов сосредоточения личного состава и техники противника, два пункта управления БПЛА и еще один важный объект армии РФ.
Главные тезисы
- Начались 1423-е сутки полномасштабной войны РФ против Украины.
- Вчера на фронте произошло 180 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 16 января 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 224 460 (+1 370) человек
танков — 11 563 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 23 908 (+4) ед.
артиллерийских систем — 36 230 (+48) ед.
РСЗО — 1 614 (+3) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 107 884 (+527) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 74486 (+180) ед.
специальной техники — 4044 (+2) ед.
Кроме того, было привлечено для поражения 6968 дронов-камикадзе и совершено 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 57 — из реактивных систем залпового огня.
