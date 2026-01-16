Український дрон знешкодив реактивний "Шахед" із ракетою — відео
Український дрон знешкодив реактивний "Шахед" із ракетою — відео

Дрон STING вкотре підтвердив свою ефективність
Джерело:  Мілітарний

Українські захисники змогли успішно знищити реактивний "Шахед", який російські загарбники оснастили ракетою класу "повітря-повітря" Р-60. Таку успішну атаку вдалося здійснити за допомогою дрона-перехоплювача STING.

Головні тези:

  • STING поцілив у хвостову частину російської ракети Р-60.
  • Цей удар міг спровокувати детонацію твердого палива, або, щонайменше, вивести Р-60 з ладу.

Дрон STING вкотре підтвердив свою ефективність

Що важливо розуміти, STING — це зенітний дрон-перехоплювач, безпілотний літальний апарат української розробки, призначений для перехоплення іранських безпілотників-камікадзе, таких як Шахед-136.

Розробником Sting є українська група “Дикі шершні” — саме вона й показала кадри ураження російського дрона.

Як виявилося, російську ціль успішно перехопили воїни 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку Сухопутних військ.

Ворог дедалі частіше використовує БпЛА як універсальну платформу для різних задач. Однак бійці 1020 ЗРАП завадили цьому, відпрацювавши перехоплювачем STING, — йдеться в повідомленні.

Варто звернути увагу на те, що під удар українського дрона потрапила хвостова частина ракети, яку ворог прикріпив до "Шахеда".

За словами фахівців, саме там в Р-60 знаходяться турбогенератор, газогенератор та маршовий двигун ПРД-259:

Ураження могло спричинити детонацію твердого палива, або, щонайменше, вивести Р-60 з ладу.

Окрім того, наголошується, що це вже третій підтверджений епізод застосування армією РФ дрона з ракетою Р-60.

Більше по темі

