В Європі стався розкол через відновлення діалогу з Путіним

Нещодавно лідери Франції та Італії закликали європейських союзників України до відновлення діалогу з диктатором Володимиром Путіним для завершення російської війни. Однак Велика Британія виступила проти цієї ініціативи.

Британія відкинула ідею Франції та Італії

Про незгоду офіційного Лондона з цієї пропозицією оголосила очільниця британської дипломатії Іветт Купер.

За її словами, Велика Британія хоче бачити докази того, що російський диктатор дійсно прагне миру, однак поки їх немає.

Купер також звернула увагу на те, що наразі центр дипломатії знаходиться в Україні та у її найближчих союзників.

Ми бачимо величезну відданість роботі, яку виконує Україна за підтримки США та Європи, щоб розробити плани миру, включаючи гарантії безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести дискусії. Іветт Купер Глава МЗС Великої Британії

На цьому тлі дипломатка вкотре закликала міжнародну спільноту посилювати тиск на Кремль.