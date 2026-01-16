В Європі стався розкол через відновлення діалогу з Путіним

Нещодавно лідери Франції та Італії закликали європейських союзників України до відновлення діалогу з диктатором Володимиром Путіним для завершення російської війни. Однак Велика Британія виступила проти цієї ініціативи.
Головні тези:
- Макрон та Мелоні вважають, що лише безпосередні переговори з Путіним допоможуть завершити війну.
- Однак британська влада наразі не бачить у цьому жодного сенсу.
Британія відкинула ідею Франції та Італії
Про незгоду офіційного Лондона з цієї пропозицією оголосила очільниця британської дипломатії Іветт Купер.
За її словами, Велика Британія хоче бачити докази того, що російський диктатор дійсно прагне миру, однак поки їх немає.
Купер також звернула увагу на те, що наразі центр дипломатії знаходиться в Україні та у її найближчих союзників.
На цьому тлі дипломатка вкотре закликала міжнародну спільноту посилювати тиск на Кремль.
Як вважає Купер, робити це треба це за допомогою санкцій проти РФ і військової підтримки Сил оборони України.
