В Європі стався розкол через відновлення діалогу з Путіним
Британія відкинула ідею Франції та Італії
Джерело:  Politico

Нещодавно лідери Франції та Італії закликали європейських союзників України до відновлення діалогу з диктатором Володимиром Путіним для завершення російської війни. Однак Велика Британія виступила проти цієї ініціативи.

Головні тези:

  • Макрон та Мелоні вважають, що лише безпосередні переговори з Путіним допоможуть завершити війну.
  • Однак британська влада наразі не бачить у цьому жодного сенсу.

Про незгоду офіційного Лондона з цієї пропозицією оголосила очільниця британської дипломатії Іветт Купер.

За її словами, Велика Британія хоче бачити докази того, що російський диктатор дійсно прагне миру, однак поки їх немає.

Купер також звернула увагу на те, що наразі центр дипломатії знаходиться в Україні та у її найближчих союзників.

Ми бачимо величезну відданість роботі, яку виконує Україна за підтримки США та Європи, щоб розробити плани миру, включаючи гарантії безпеки. Але поки що я не бачу доказів того, що Путін готовий сісти за стіл переговорів або вести дискусії.

Іветт Купер

Іветт Купер

Глава МЗС Великої Британії

На цьому тлі дипломатка вкотре закликала міжнародну спільноту посилювати тиск на Кремль.

Як вважає Купер, робити це треба це за допомогою санкцій проти РФ і військової підтримки Сил оборони України.

