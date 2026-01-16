В Европе произошел раскол из-за возобновления диалога с Путиным
В Европе произошел раскол из-за возобновления диалога с Путиным

Британия отбросила идею Франции и Италии
Читати українською
Источник:  Politico

Недавно лидеры Франции и Италии призвали европейских союзников Украины к возобновлению диалога с диктатором Владимиром Путиным для завершения российской войны. Однако Великобритания выступила против этой инициативы.

Главные тезисы

  • Макрон и Мэлони считают, что только непосредственные переговоры с Путиным помогут завершить войну.
  • Однако британские власти пока не видят в этом никакого смысла.

Британия отбросила идею Франции и Италии

О несогласии официального Лондона с этим предложением объявила глава британской дипломатии Иветт Купер.

По ее словам, Великобритания хочет видеть доказательства того, что российский диктатор действительно стремится к миру, однако пока их нет.

Купер также обратила внимание на то, что центр дипломатии находится в Украине и ее ближайших союзников.

Мы видим огромную приверженность работе, выполняемой Украиной при поддержке США и Европы, чтобы разработать планы мира, включая гарантии безопасности. Но пока я не вижу доказательств, что Путин готов сесть за стол переговоров или вести дискуссии.

Иветт Купер

Иветт Купер

Глава МИД Великобритании

На этом фоне дипломат еще раз призвала международное сообщество усиливать давление на Кремль.

Как считает Купер, делать это нужно с помощью санкций против РФ и военной поддержки Сил обороны Украины.

