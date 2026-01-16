В Европе произошел раскол из-за возобновления диалога с Путиным

Недавно лидеры Франции и Италии призвали европейских союзников Украины к возобновлению диалога с диктатором Владимиром Путиным для завершения российской войны. Однако Великобритания выступила против этой инициативы.

Британия отбросила идею Франции и Италии

О несогласии официального Лондона с этим предложением объявила глава британской дипломатии Иветт Купер.

По ее словам, Великобритания хочет видеть доказательства того, что российский диктатор действительно стремится к миру, однако пока их нет.

Купер также обратила внимание на то, что центр дипломатии находится в Украине и ее ближайших союзников.

Мы видим огромную приверженность работе, выполняемой Украиной при поддержке США и Европы, чтобы разработать планы мира, включая гарантии безопасности. Но пока я не вижу доказательств, что Путин готов сесть за стол переговоров или вести дискуссии. Иветт Купер Глава МИД Великобритании

На этом фоне дипломат еще раз призвала международное сообщество усиливать давление на Кремль.