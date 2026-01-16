В Европе произошел раскол из-за возобновления диалога с Путиным

Недавно лидеры Франции и Италии призвали европейских союзников Украины к возобновлению диалога с диктатором Владимиром Путиным для завершения российской войны. Однако Великобритания выступила против этой инициативы.
Главные тезисы
- Макрон и Мэлони считают, что только непосредственные переговоры с Путиным помогут завершить войну.
- Однако британские власти пока не видят в этом никакого смысла.
Британия отбросила идею Франции и Италии
О несогласии официального Лондона с этим предложением объявила глава британской дипломатии Иветт Купер.
По ее словам, Великобритания хочет видеть доказательства того, что российский диктатор действительно стремится к миру, однако пока их нет.
Купер также обратила внимание на то, что центр дипломатии находится в Украине и ее ближайших союзников.
На этом фоне дипломат еще раз призвала международное сообщество усиливать давление на Кремль.
Как считает Купер, делать это нужно с помощью санкций против РФ и военной поддержки Сил обороны Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-