Гарантії безпеки для України. США назвали важливу умову

Абсолютно будь-яка угода щодо гарантій безпеки для України з боку США повинна буде отримати схвалення Конгресу. Про це публічно попередив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Грем озвучив важливе попередження

За словами американського сенатора, він дуже поважає наполегливу працю президента Дональда Трампа та його адміністрації, адже вони, мовляв, роблять все можливе, щоб "покласти край кровопролиттю в Україні чесно і справедливо".

Нагадую, що будь-яка угода про безпеку, яка є частиною припинення кровопролиття в Україні, повинна бути подана до Конгресу. Ліндсі Грем Американський сенатор-республіканець

Він також пояснив: ключова ціль залишається незмінною — досягти такої угоди, що унеможливить нові потенційні вторгнення Росії в Україні.

На цьому тлі Грем вкотре вирішив нагадати, що це не змогли зробити колишні президенти США — Барак Обама та Джо Байден.