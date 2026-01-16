Гарантії безпеки для України. США назвали важливу умову

Абсолютно будь-яка угода щодо гарантій безпеки для України з боку США повинна буде отримати схвалення Конгресу. Про це публічно попередив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.
Головні тези:
- Головна мета США — запобігти потенційним вторгненням Росії в Україну.
- Грем нагадав, що попередні президенти США не змогли досягнути такої угоди.
Грем озвучив важливе попередження
За словами американського сенатора, він дуже поважає наполегливу працю президента Дональда Трампа та його адміністрації, адже вони, мовляв, роблять все можливе, щоб "покласти край кровопролиттю в Україні чесно і справедливо".
Він також пояснив: ключова ціль залишається незмінною — досягти такої угоди, що унеможливить нові потенційні вторгнення Росії в Україні.
На цьому тлі Грем вкотре вирішив нагадати, що це не змогли зробити колишні президенти США — Барак Обама та Джо Байден.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-