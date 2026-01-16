Гарантії безпеки для України. США назвали важливу умову
Гарантії безпеки для України. США назвали важливу умову

Трамп і Грем
Read in English
Джерело:  online.ua

Абсолютно будь-яка угода щодо гарантій безпеки для України з боку США повинна буде отримати схвалення Конгресу. Про це публічно попередив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Головні тези:

  • Головна мета США — запобігти потенційним вторгненням Росії в Україну.
  • Грем нагадав, що попередні президенти США не змогли досягнути такої угоди.

Грем озвучив важливе попередження

За словами американського сенатора, він дуже поважає наполегливу працю президента Дональда Трампа та його адміністрації, адже вони, мовляв, роблять все можливе, щоб "покласти край кровопролиттю в Україні чесно і справедливо".

Нагадую, що будь-яка угода про безпеку, яка є частиною припинення кровопролиття в Україні, повинна бути подана до Конгресу.

Ліндсі Грем

Ліндсі Грем

Американський сенатор-республіканець

Він також пояснив: ключова ціль залишається незмінною — досягти такої угоди, що унеможливить нові потенційні вторгнення Росії в Україні.

На цьому тлі Грем вкотре вирішив нагадати, що це не змогли зробити колишні президенти США — Барак Обама та Джо Байден.

Крім того, що стосується обміну територіями, я реалістично оцінюю, що не всі російські солдати будуть вигнані з України найближчим часом. Однак ми не хочемо припиняти цей конфлікт таким чином, який винагороджує агресію, — заявив сенатор.

