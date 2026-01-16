Естонія розлючена через заяву Червоного Хреста про Україну та РФ
Естонія розлючена через заяву Червоного Хреста про Україну та РФ

Червоний Хрест знову втрапив у скандал
Джерело:  online.ua

Шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна не приховує свого обурення та люті після оприлюднення заяви Міжнародного комітету Червоного Хреста, в якій йдеться про засудження ударів "в Україні та Росії".

Головні тези:

  • Естонія стала на захист України після нової витівки Червоного Хреста.
  • Тсахкна наголосив, що агресора і жертву не можна порівнювати.

Червоний Хрест знову втрапив у скандал

Що важливо розуміти, у своїй новій офіційній заяві Червоний Хрест неочікувано для всіх засудив "нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні та Росії".

Ба більше, згадуючи про постраждалі міста в місії згадали Київ, Дніпро, Донецьк і російський Бєлгород.

Глава МЗС Естонії одразу відреагував на цю цинічну заяву Червоного Хреста.

Він вкотре звернув увагу на те, що агресора і жертву не можна порівнювати, а жертву не можна звинувачувати за наслідки війни.

Як зазначив Маргус Тсахкна, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України є воєнним злочином відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Ба більше, він додав, що ці щоденні повітряні нападу мають конкретну цинічну мету — залякати цивільне населення і заподіяти йому страждання.

Україна не починала війну; вона захищається і платить за це величезну ціну, — наголосив естонський дипломат.

Варто зазначити, що напередодні МЗС Естонії викликало представника Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, вимагаючи пояснень після скандальних заяв.

