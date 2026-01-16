Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна не скрывает своего возмущения и ярости после обнародования заявления Международного комитета Красного Креста, в котором идет речь об осуждении ударов "в Украине и России".
Главные тезисы
- Эстония встала на защиту Украины после нового заявления Красного Креста.
- Тсахкна подчеркнул, что агрессора и жертву нельзя сравнивать.
Красный Крест снова попал в скандал
Что важно понимать, в своем новом официальном заявлении "Красный Крест" неожиданно для всех осудил "недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России".
Более того, вспоминая о пострадавших городах, в миссии вспомнили Киев, Днепр, Донецк и российский Белгород.
Глава МИД Эстонии сразу отреагировал на это циничное заявление Красного Креста.
Он еще раз обратил внимание на то, что агрессора и жертву нельзя сравнивать, а жертву нельзя обвинять в последствиях войны.
Как отметил Маргус Тсахкна, атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины являются военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.
Более того, он добавил, что эти ежедневные воздушные нападения имеют конкретную циничную цель — запугать гражданское население и причинить ему страдания.
Следует отметить, что накануне МИД Эстонии вызвал представителя Международного комитета Красного Креста в Украине, требуя объяснений после скандальных заявлений.
