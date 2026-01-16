Эстония возмущена из-за заявления Красного Креста об Украине и РФ
Эстония возмущена из-за заявления Красного Креста об Украине и РФ

Маргус Тсахкна
Источник:  online.ua

Шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна не скрывает своего возмущения и ярости после обнародования заявления Международного комитета Красного Креста, в котором идет речь об осуждении ударов "в Украине и России".

Главные тезисы

  • Эстония встала на защиту Украины после нового заявления Красного Креста.
  • Тсахкна подчеркнул, что агрессора и жертву нельзя сравнивать.

Красный Крест снова попал в скандал

Что важно понимать, в своем новом официальном заявлении "Красный Крест" неожиданно для всех осудил "недавние удары по критически важной инфраструктуре в Украине и России".

Более того, вспоминая о пострадавших городах, в миссии вспомнили Киев, Днепр, Донецк и российский Белгород.

Глава МИД Эстонии сразу отреагировал на это циничное заявление Красного Креста.

Он еще раз обратил внимание на то, что агрессора и жертву нельзя сравнивать, а жертву нельзя обвинять в последствиях войны.

Как отметил Маргус Тсахкна, атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины являются военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.

Более того, он добавил, что эти ежедневные воздушные нападения имеют конкретную циничную цель — запугать гражданское население и причинить ему страдания.

Украина не начинала войну; она защищается и платит за это огромную цену, — подчеркнул эстонский дипломат.

Следует отметить, что накануне МИД Эстонии вызвал представителя Международного комитета Красного Креста в Украине, требуя объяснений после скандальных заявлений.

Категория
Украина
Дата публикации
