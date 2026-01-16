В Конгрессе требуют от Трампа новых санкций против "теневого флота" РФ

Американские конгрессмены, которые также представляют Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, активно добиваются того, чтобы команда президента США Дональда Трампа расширила санкции против российского "теневого флота".

В Конгрессе призывают Трампа усилить санкционное давление на РФ

Как оказалось, конгрессмены направили министру финансов США Скотту Бессенту и главе Госдепа Марко Рубио специальное письмо по этому поводу.

Свои подписи под ним поставили:

сенатор-республиканец Роджер Викер,

член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон,

сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус;

конгрессмен-демократ Стив Коэн.

Они обратили внимание команды Дональда Трампа на то, что российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконную захватническую войну против Украины и не хочет ее останавливать.

Именно поэтому они требуют ввести новые санкции против "теневого флота" РФ.

В качестве аргумента конгрессмены назвали то, что официальный Брюссель недавно расширил свои санкции, включив в них еще сто судов, связанных с Россией, а также организации, вовлеченные в эту огромную незаконную сеть.