В Конгрессе требуют от Трампа новых санкций против "теневого флота" РФ

Американские конгрессмены, которые также представляют Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, активно добиваются того, чтобы команда президента США Дональда Трампа расширила санкции против российского "теневого флота".
Главные тезисы
- Путин должен знать, что США накажут его за безжалостные атаки на Украину.
- Конгрессмены призвали устранить лазейки, с помощью которых диктатор пытается избежать международной мести.
В Конгрессе призывают Трампа усилить санкционное давление на РФ
Как оказалось, конгрессмены направили министру финансов США Скотту Бессенту и главе Госдепа Марко Рубио специальное письмо по этому поводу.
Свои подписи под ним поставили:
сенатор-республиканец Роджер Викер,
член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон,
сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус;
конгрессмен-демократ Стив Коэн.
Они обратили внимание команды Дональда Трампа на то, что российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконную захватническую войну против Украины и не хочет ее останавливать.
Именно поэтому они требуют ввести новые санкции против "теневого флота" РФ.
В качестве аргумента конгрессмены назвали то, что официальный Брюссель недавно расширил свои санкции, включив в них еще сто судов, связанных с Россией, а также организации, вовлеченные в эту огромную незаконную сеть.
