В Конгрессе требуют от Трампа новых санкций против "теневого флота" РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

В Конгрессе требуют от Трампа новых санкций против "теневого флота" РФ

В Конгрессе призывают Трампа усилить санкционное давление на РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Американские конгрессмены, которые также представляют Комиссию по безопасности и сотрудничеству в Европе, активно добиваются того, чтобы команда президента США Дональда Трампа расширила санкции против российского "теневого флота".

Главные тезисы

  • Путин должен знать, что США накажут его за безжалостные атаки на Украину.
  • Конгрессмены призвали устранить лазейки, с помощью которых диктатор пытается избежать международной мести.

В Конгрессе призывают Трампа усилить санкционное давление на РФ

Как оказалось, конгрессмены направили министру финансов США Скотту Бессенту и главе Госдепа Марко Рубио специальное письмо по этому поводу.

Свои подписи под ним поставили:

  • сенатор-республиканец Роджер Викер,

  • член Палаты представителей от Республиканской партии Джо Уилсон,

  • сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус;

  • конгрессмен-демократ Стив Коэн.

Они обратили внимание команды Дональда Трампа на то, что российский диктатор Владимир Путин продолжает незаконную захватническую войну против Украины и не хочет ее останавливать.

Именно поэтому они требуют ввести новые санкции против "теневого флота" РФ.

В качестве аргумента конгрессмены назвали то, что официальный Брюссель недавно расширил свои санкции, включив в них еще сто судов, связанных с Россией, а также организации, вовлеченные в эту огромную незаконную сеть.

Мы надеемся, что под вашим руководством Соединенные Штаты пойдут по этому пути, действуя совместно с нашими союзниками и гарантируя, что Россия больше не сможет избежать ответственности, — подчеркнули авторы письма.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин допустил катастрофическую ошибку в отношениях с Трампом
Трамп понял, что Путин его обманывает
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Британия хочет нанести двойной удар по военной машине Путина
Что известно о новом плане Британии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе произошел раскол из-за возобновления диалога с Путиным
Британия отбросила идею Франции и Италии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?