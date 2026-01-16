У Конгресі вимагають від Трампа нових санкцій проти "тіньового флоту" РФ
У Конгресі вимагають від Трампа нових санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Read in English
Джерело:  online.ua

Американські конгресмени, які також представляють Комісію з безпеки та співробітництва в Європі, активно добиваються того, щоб команда президента США Дональда Трампа розширила санкції проти російського "тіньового флоту". 

Головні тези:

  • Путін повинен знати, що США покарають його за безжальні атаки на Україну.
  • Конгресмени закликали усунути лазівки, за допомогою яких диктатор намагається уникнути міжнародної помсти.

Як виявилося, конгресмени направили міністру фінансів США Скоту Бессенту та главі Держдепу Марко Рубіо спеціального листа з цього приводу.

Свої підписи під ним поставили:

  • сенатор-республіканець Роджер Вікер,

  • член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон,

  • сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус;

  • конгресмен-демократ Стів Коен.

Вони звернули увагу команди Дональда Трампа на те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконну загарбницьку війну проти України і не хоче її зупиняти.

Саме тому вони вимагають ввести нові санкції проти "тіньового флоту" РФ.

Як аргумент конгресмени назвали те, що офіційний Брюссель нещодавно розширив свої санкції, включивши до них ще сто суден, пов'язаних з Росією, а також організації, що залучені до цієї величезної незаконної мережі. 

Ми сподіваємося, що під вашим керівництвом Сполучені Штати підуть цим шляхом, діючи спільно з нашими союзниками та гарантуючи, що Росія більше не зможе уникнути відповідальності, — наголосили автори листа.

