У Конгресі вимагають від Трампа нових санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Американські конгресмени, які також представляють Комісію з безпеки та співробітництва в Європі, активно добиваються того, щоб команда президента США Дональда Трампа розширила санкції проти російського "тіньового флоту".

У Конгресі закликають Трампа посилити санкційний тиск на РФ

Як виявилося, конгресмени направили міністру фінансів США Скоту Бессенту та главі Держдепу Марко Рубіо спеціального листа з цього приводу.

Свої підписи під ним поставили:

сенатор-республіканець Роджер Вікер,

член Палати представників від Республіканської партії Джо Вілсон,

сенатор-демократ Шелдон Вайтхаус;

конгресмен-демократ Стів Коен.

Вони звернули увагу команди Дональда Трампа на те, що російський диктатор Володимир Путін продовжує незаконну загарбницьку війну проти України і не хоче її зупиняти.

Саме тому вони вимагають ввести нові санкції проти "тіньового флоту" РФ.

Як аргумент конгресмени назвали те, що офіційний Брюссель нещодавно розширив свої санкції, включивши до них ще сто суден, пов'язаних з Росією, а також організації, що залучені до цієї величезної незаконної мережі.