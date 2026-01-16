"Це пастка Путіна". В ЄС панікують через новий план щодо України
"Це пастка Путіна". В ЄС панікують через новий план щодо України

фон дер Ляєн
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними ЗМІ, Європейська комісія наразі активно розробляє двоступеневу модель вступу до ЄС, що дасть Україні можливість приєднатися до блоку набагато швидше. Однак ця ініціатива уже стикнулася з шаленим опором всередині Євросоюзу.

Головні тези:

  • Україна отримає обмежені повноваження на початкових етапах.
  • Однак у ЄС бояться, що реалізація плану може негативно позначитися на стабільності блоку.

Нова ініціатива щодо України потрапила під шквал критики

План, який наразі ще розробляється, дасть Україні шанс стати членом блоку набагато швидше, ніж вона розраховувала.

Попри це, є вагомі нюанси, з якими доведеться миритися.

Насамперед йдеться про те, що Київ не отримає повноцінних повноважень під час ухвалення рішень.

До прикладу, Україна спочатку не матиме звичайних прав голосу на самітах лідерів і зустрічах міністрів.

При цьому Київ отримає поетапний доступ до частин єдиного ринку блоку, його сільськогосподарських субсидій і внутрішнього фінансування розвитку після досягнення певних етапів після вступу до ЄС.

Деякі члени Євросоюзу уже почали бити на сполох, адже такий механізм фактично та юридично змінить правила вступу, прийняті ще в 1993 році.

На їхню думку, реалізація цього плану матиме вкрай негативний вплив на майбутню стабільність блоку, знизить цінність членства та обурить інші країни-кандидати.

Це пастка Путіна і Трампа — і ми в неї потрапляємо, — поскаржився ЗМІ один з європейських дипломатів.

