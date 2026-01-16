"Це пастка Путіна". В ЄС панікують через новий план щодо України

Згідно з даними ЗМІ, Європейська комісія наразі активно розробляє двоступеневу модель вступу до ЄС, що дасть Україні можливість приєднатися до блоку набагато швидше. Однак ця ініціатива уже стикнулася з шаленим опором всередині Євросоюзу.

Нова ініціатива щодо України потрапила під шквал критики

План, який наразі ще розробляється, дасть Україні шанс стати членом блоку набагато швидше, ніж вона розраховувала.

Попри це, є вагомі нюанси, з якими доведеться миритися.

Насамперед йдеться про те, що Київ не отримає повноцінних повноважень під час ухвалення рішень.

До прикладу, Україна спочатку не матиме звичайних прав голосу на самітах лідерів і зустрічах міністрів.

При цьому Київ отримає поетапний доступ до частин єдиного ринку блоку, його сільськогосподарських субсидій і внутрішнього фінансування розвитку після досягнення певних етапів після вступу до ЄС.

Деякі члени Євросоюзу уже почали бити на сполох, адже такий механізм фактично та юридично змінить правила вступу, прийняті ще в 1993 році.

На їхню думку, реалізація цього плану матиме вкрай негативний вплив на майбутню стабільність блоку, знизить цінність членства та обурить інші країни-кандидати.