ВМС и СБУ уничтожили производственные мощности российского завода "Атлант Аэро"

16 января Силы обороны Украины официально подтвердили факт уничтожения в российском Таганроге нескольких цехов "Атлант Аэро". Что важно понимать, именно там враг производил ударные беспилотники, которыми терроризировал мирные украинские города и села.
Главные тезисы
- Предприятие производило ударно-разведочные дроны для армии РФ.
- В первую очередь речь идет о "Молнии" и составляющих БПЛА "Орион".
Новая операция ВМС и СБУ оказалась максимально результативной
Следует обратить внимание, что это результат операции, которую несколько дней назад провели Военно-Морские Силы ВС Украины при поддержке подразделения ЦСО “Альфа” СБУ.
По состоянию на сегодня подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов завода “Атлант Аэро”.
Что важно понимать, это предприятие занималось производством ударно-разведочных БПЛА типа “Молния” и составляющих БПЛА “Орион” для российских захватчиков.
