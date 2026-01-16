ВМС и СБУ уничтожили производственные мощности российского завода "Атлант Аэро"
ВМС и СБУ уничтожили производственные мощности российского завода "Атлант Аэро"

Новая операция ВМС и СБУ оказалась максимально результативной
16 января Силы обороны Украины официально подтвердили факт уничтожения в российском Таганроге нескольких цехов "Атлант Аэро". Что важно понимать, именно там враг производил ударные беспилотники, которыми терроризировал мирные украинские города и села.

Главные тезисы

  • Предприятие производило ударно-разведочные дроны для армии РФ.
  • В первую очередь речь идет о "Молнии" и составляющих БПЛА "Орион".

Уничтожены производственные мощности завода "Атлант Аэро" в Таганроге, — сказано в официальном заявлении ВМС Украины от 16 января.

Следует обратить внимание, что это результат операции, которую несколько дней назад провели Военно-Морские Силы ВС Украины при поддержке подразделения ЦСО “Альфа” СБУ.

По состоянию на сегодня подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов завода “Атлант Аэро”.

Что важно понимать, это предприятие занималось производством ударно-разведочных БПЛА типа “Молния” и составляющих БПЛА “Орион” для российских захватчиков.

Приближаем победу! Продолжение следует! — отметили в ВМС ВСУ.

