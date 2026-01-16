ВМС і СБУ знищили виробничі потужності російського заводу “Атлант Аэро”

16 січня Сили оборони України офіційно підтвердили факт знищення у російському Таганрозі декількох цехів "Атлант Аэро". Що важливо розуміти, саме там ворог виробляв свої ударні безпілотники, якими тероризував мирні українські міста та села.

Нова операція ВМС і СБУ виявилися максимально результативною

Знищено виробничі потужності заводу “Атлант Аэро” у Таганрозі, — йдеться в офіційній заяві ВМС України від 16 січня. Поширити

Варто звернути увагу на те, що це результат операції, яку кілька днів тому провели Військово-Морські Сили ЗС України за підтримки підрозділу ЦСО “Альфа” СБУ.

Станом на сьогодні підтверджено знищення декількох виробничих цехів заводу “Атлант Аэро”.

Що важливо розуміти, це підприємство займалося виробництвом ударно-розвідувальних БпЛА типу “Молнія” та складових до БпЛА “Оріон” для російських загарбників.