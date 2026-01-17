Трамп "вдохновил" Китай на масштабное международное преступление
Китай считает, что ему можно все после действий Трампа
Источник:  Nikkei Asia

Согласно данным издания Nikkei Asia, китайские спецназовцы уже начали готовиться к похищению президента Тайваня. На это официальный Пекин "вдохновила" спецоперация, которую США провели в Венесуэле для свержения режима Николоса Мадуро.

  • Обучение китайских спецназовцев имеет целью продемонстрировать способность страны к подобным международным операциям.
  • Реакция Тайваня на потенциальную угрозу со стороны Китая до сих пор неизвестна.

Журналисты обратили внимание на то, что несколько дней назад государственный военный телеканал Китая показал в эфире кадры тренировок своего спецподразделения.

В ее рамках уже отрабатывается операция с целью устранения представителей властей Тайваня.

В сюжете можно увидеть, как сначала за зданием с условными целями наблюдает военный беспилотник, а затем начинается ночной рейд группы спецназовцев.

По словам китайских журналистов, их спецназовцы использовали во время этих тренировок военные арбалеты, чтобы тихо обезвредить часовых.

Что важно понимать, этот тренировочный рейд длился менее двух минут.

Издание Nikkei Asia озвучило предположение, что цель этих учений — продемонстрировать способность китайских военных реализовать операцию, аналогичную рейду американского спецназа в Каракасе.

Эти учения, похоже, также преследуют цель запугать администрацию президента Тайваня Лай Цзин-де, — считают журналисты.

Китай осудил действия США в Венесуэле
Трамп продолжает публично врать
Россия потеряла еще один рынок сбыта своей электроэнергии

