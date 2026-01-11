Дипломаты разоблачили новую ложь Трампа о РФ и Китае

Дипломаты из стран Северной Европы назвали "неправдивыми" заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.

Трамп продолжает публично врать

Важной информацией со СМИ поделились два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы.

Что важно понимать, у них есть доступ к брифингам разведки НАТО.

Эти дипломаты подтвердили медиа, что в последние годы вокруг Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подлодок.

Просто неправда, что китайцы и россияне там есть. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подлодок, — заявил один из инсайдеров. Поделиться

Еще один анонимный источник подчеркнул: "идея, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности".

Они есть в Арктике, да, но на российской стороне, — подчеркнул он. Поделиться

Шеф норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде также отреагировал на эту ложь Трампа: