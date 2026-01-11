Дипломаты разоблачили новую ложь Трампа о РФ и Китае
Источник:  Financial Times

Дипломаты из стран Северной Европы назвали "неправдивыми" заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.

Главные тезисы

  • Трамп искривляет реальность для реализации своих планов.
  • Ложь президента США также заметил министр иностранных дел Норвегии.

Трамп продолжает публично врать

Важной информацией со СМИ поделились два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы.

Что важно понимать, у них есть доступ к брифингам разведки НАТО.

Эти дипломаты подтвердили медиа, что в последние годы вокруг Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подлодок.

Просто неправда, что китайцы и россияне там есть. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подлодок, — заявил один из инсайдеров.

Еще один анонимный источник подчеркнул: "идея, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности".

Они есть в Арктике, да, но на российской стороне, — подчеркнул он.

Шеф норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде также отреагировал на эту ложь Трампа:

Неправда, что вокруг Гренландии наблюдается большая активность России или Китая. Активность есть в нашем соседстве. Но вокруг Гренландии ее очень мало.

