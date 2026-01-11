Дипломаты из стран Северной Европы назвали "неправдивыми" заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.
Главные тезисы
- Трамп искривляет реальность для реализации своих планов.
- Ложь президента США также заметил министр иностранных дел Норвегии.
Трамп продолжает публично врать
Важной информацией со СМИ поделились два высокопоставленных дипломата из стран Северной Европы.
Что важно понимать, у них есть доступ к брифингам разведки НАТО.
Эти дипломаты подтвердили медиа, что в последние годы вокруг Гренландии не было никаких признаков присутствия российских и китайских кораблей или подлодок.
Еще один анонимный источник подчеркнул: "идея, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности".
Шеф норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде также отреагировал на эту ложь Трампа:
