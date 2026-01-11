Украина поразила буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО РФ

Подразделения Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 3 буровые установки корпорации "ЛУКойл" в акватории Каспийского моря.
Главные тезисы
- Эти операции провели с целью понижения военно-экономического потенциала РФ.
- Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются.
Украинские войска продолжают ослаблять армию РФ
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Генштаб ВСУ подтвердил попадание во вражеские цели — результаты этих атак сейчас уточняются.
Более того, указано, что украинские войска успешно произвели огненное поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (ТОТ Луганской области).
Что важно понимать, указанный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. Произошло попадание, прогремели громкие взрывы.
