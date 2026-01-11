Украина поразила буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО РФ

Подразделами Сил обороны Украины поражены три буровых установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, а именно — им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии, — сказано в официальном заявлении.