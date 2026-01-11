Украина поразила буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина поразила буровые установки в Каспийском море и подразделение ПВО РФ

Генштаб ВСУ
Украинские войска продолжают ослаблять армию РФ
Read in English
Читати українською

Подразделения Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 3 буровые установки корпорации "ЛУКойл" в акватории Каспийского моря.

Главные тезисы

  • Эти операции провели с целью понижения военно-экономического потенциала РФ.
  • Зафиксированы попадания. Масштабы ущерба уточняются.

Украинские войска продолжают ослаблять армию РФ

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Подразделами Сил обороны Украины поражены три буровых установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря, а именно — им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера. Данные объекты задействованы в обеспечении российской оккупационной армии, — сказано в официальном заявлении.

Генштаб ВСУ подтвердил попадание во вражеские цели — результаты этих атак сейчас уточняются.

Более того, указано, что украинские войска успешно произвели огненное поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" в районе населенного пункта Бараничево (ТОТ Луганской области).

Что важно понимать, указанный комплекс ПВО средней дальности предназначен для борьбы с аэродинамическими целями. Произошло попадание, прогремели громкие взрывы.

Также, с целью снижения логистических и боевых способностей противника, произведено огненное поражение состава материально-технического подразделения из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое (ТОТ Херсонской области).

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оценил вероятность захвата Путина спецслужбами США
The White House
Трамп пока не рассматривает вариант захвата Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Купянск. ВСУ активно "вычищают" россиян из города
Как развивается битва за Купянск
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Жаргон Путина". Науседа отреагировал на скандальные заявления о командире РДК и Буданове
Науседа публично пристыдил Волкова

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?