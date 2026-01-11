Україна уразила бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО РФ
Україна уразила бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО РФ

Генштаб ЗСУ
Українські війська продовжують ослаблювати армію РФ
Підрозділи Сил оборони України успішно атакували одразу 3 бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. 

Головні тези:

  • Ці операції провели з метою зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
  • Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.

Українські війська продовжують ослаблювати армію РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділами Сил оборони України уражено три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, а саме — ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна і ім. Валерія Грайфера. Дані об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії, — йдеться в офіційній заяві.

Генштаб ЗСУ підтвердив влучення у ворожі цілі — результати цих атак наразі уточнюються.

Ба більше, вказано, що українські війська успішно здійснили вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).

Що важливо розуміти, вказаний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. Сталося влучання. прогриміли гучні вибухи.

Також, з метою зниження логістичних та бойових спроможностей противника, здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).

