Україна уразила бурові установки в Каспійському морі та підрозділ ППО РФ

Підрозділи Сил оборони України успішно атакували одразу 3 бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря.
Головні тези:
- Ці операції провели з метою зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.
- Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються.
Українські війська продовжують ослаблювати армію РФ
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб ЗСУ підтвердив влучення у ворожі цілі — результати цих атак наразі уточнюються.
Ба більше, вказано, що українські війська успішно здійснили вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).
Що важливо розуміти, вказаний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. Сталося влучання. прогриміли гучні вибухи.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-