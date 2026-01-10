Трамп оцінив імовірність захоплення Путіна спецслужбами США
Трамп оцінив імовірність захоплення Путіна спецслужбами США

The White House
Трамп

Американський лідер Дональд Трамп схиляється до думки, що йому не доведеться віддавати наказ про захоплення російського диктатора Володимира Путіна, оскільки, мовляв, зможе завершити війну РФ проти України дипломатичними методами.

Головні тези:

  • Трамп переконаний, що може завершити війну РФ проти України дипломатичними методами.
  • Однак він також зізнався, що розчарований поведінкою глави Кремля.

Трамп поки не розглядає варіант захоплення Путіна

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський закликав провести в Росії "венесуельську операцію".

На цьому тлі журналісти поцікавилися у президента США, чи може він затримати російського диктатора так само, як це відбулося з Ніколасом Мадуро.

Я не думаю, що це буде необхідно. Я думаю, що у нас завжди були... Я завжди мав з ним чудові стосунки.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Попри це, очільник Білого дому відверто зізнався, що наразі він "дуже розчарований" російським диктатором.

Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не відмовляється ві наміру завершити російсько-українську війну, хоча й на цьому шляху виникає багато складнощів.

Я хотів би, щоб ми зробили це швидше, тому що багато людей гине, — наголосив американський лідер.

До слова, як стверджують інсайдери ЗМІ, Дональді Трамп дедалі сильніше розчаровується у главі Кремля і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Категорія
Дата публікації

Категорія
Дата публікації

Категорія
Дата публікації

