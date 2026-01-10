Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" саме по Львівщині — пояснення аналітиків

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін обрав ціллю для удару балістичною ракетою "Орєшнік" саме Львівську область, щоб залякати Європу і США та унеможливити надання гарантій безпеки для України.
Головні тези:
- Путін демонструє страх перед рішеннями Європи та США щодо України.
- Він намагається залякати "Коаліцію охочих" і стримати розгортання таких іноземних військ.
Путін боїться, що Україна отримає потужні гарантії безпеки
Американські аналітики звертають увагу на те, що Міноборони РФ намагалося виправдати удар як відповідь на нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора на Валдаї вночі 29 грудня.
Проте ЦРУ згодом публічно оголосило, що жодного нападу на резиденцію Путіна не було.
Загалом це вказує на те, що удар "Орєшніком" був частиною ядерного брязкання Росії.
На переконання команди ISW, глава Кремля просто спробував вкотре відлякати західні країни від надання військової підтримки ЗСУ, зокрема, від розгортання військ в Україні після завершення війни.
Варто також зазначити, що перше застосування ракети "Орєшнік" проти України сталося в листопаді 2024 року.
Таким чином Путін відповів на удари українських ракет ATACMS і "Storm Shadow" по військових об'єктах в країні-агресорці.
