Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" саме по Львівщині — пояснення аналітиків

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін обрав ціллю для удару балістичною ракетою "Орєшнік" саме Львівську область, щоб залякати Європу і США та унеможливити надання гарантій безпеки для України.

Путін боїться, що Україна отримає потужні гарантії безпеки

Американські аналітики звертають увагу на те, що Міноборони РФ намагалося виправдати удар як відповідь на нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора на Валдаї вночі 29 грудня.

Проте ЦРУ згодом публічно оголосило, що жодного нападу на резиденцію Путіна не було.

Загалом це вказує на те, що удар "Орєшніком" був частиною ядерного брязкання Росії.

На переконання команди ISW, глава Кремля просто спробував вкотре відлякати західні країни від надання військової підтримки ЗСУ, зокрема, від розгортання військ в Україні після завершення війни.

Застосування ракети, здатної нести ядерний заряд і маючої багатозарядну боєголовку, по західній частині України, ймовірно, було спрямовано на те, щоб залякати "Коаліцію бажаючих" і стримати розгортання таких військ, — наголошують американські аналітики.

Варто також зазначити, що перше застосування ракети "Орєшнік" проти України сталося в листопаді 2024 року.