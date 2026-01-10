Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" саме по Львівщині — пояснення аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Навіщо Путін вдарив "Орєшніком" саме по Львівщині — пояснення аналітиків

Путін боїться, що Україна отримає потужні гарантії безпеки
Джерело:  ISW

Американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін обрав ціллю для удару балістичною ракетою "Орєшнік" саме Львівську область, щоб залякати Європу і США та унеможливити надання гарантій безпеки для України.

Головні тези:

  • Путін демонструє страх перед рішеннями Європи та США щодо України.
  • Він намагається залякати "Коаліцію охочих" і стримати розгортання таких іноземних військ.

Путін боїться, що Україна отримає потужні гарантії безпеки

Американські аналітики звертають увагу на те, що Міноборони РФ намагалося виправдати удар як відповідь на нібито атаку українських дронів на резиденцію російського диктатора на Валдаї вночі 29 грудня.

Проте ЦРУ згодом публічно оголосило, що жодного нападу на резиденцію Путіна не було.

Загалом це вказує на те, що удар "Орєшніком" був частиною ядерного брязкання Росії.

На переконання команди ISW, глава Кремля просто спробував вкотре відлякати західні країни від надання військової підтримки ЗСУ, зокрема, від розгортання військ в Україні після завершення війни.

Застосування ракети, здатної нести ядерний заряд і маючої багатозарядну боєголовку, по західній частині України, ймовірно, було спрямовано на те, щоб залякати "Коаліцію бажаючих" і стримати розгортання таких військ, — наголошують американські аналітики.

Варто також зазначити, що перше застосування ракети "Орєшнік" проти України сталося в листопаді 2024 року.

Таким чином Путін відповів на удари українських ракет ATACMS і "Storm Shadow" по військових об'єктах в країні-агресорці.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська рознесли 3 райони зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Час спливає". У Трампа увірвався терпець через ігри Путіна
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. Макрон врешті добився свого
Влада Франції виступає за введення своїх військ в Україну

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?