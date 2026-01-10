Зачем Путин ударил "Орешником" именно по Львовщине — объяснение аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Зачем Путин ударил "Орешником" именно по Львовщине — объяснение аналитиков

Путин
Читати українською
Источник:  ISW

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин избрал целью для удара баллистической ракетой "Орешник" именно Львовскую область, чтобы запугать Европу и США и сделать невозможным предоставление гарантий безопасности для Украины.

Главные тезисы

  • Путин демонстрирует страх перед решениями Европы и США касательно будущего Украины.
  • Он пытается запугать "Коалицию решительных" и сдержать развертывание иностранных войск.

Путин боится, что Украина получит мощные гарантии безопасности

Американские аналитики обращают внимание на то, что Минобороны РФ пыталось оправдать удар как ответ на якобы атаку украинских дронов на резиденцию российского диктатора на Валдае ночью 29 декабря.

Однако ЦРУ впоследствии публично объявило, что никакого нападения на резиденцию Путина не было.

В общем, это указывает на то, что удар "Орешником" был частью ядерного бряцания России.

По убеждению команды ISW, глава Кремля просто попытался еще раз отпугнуть западные страны от оказания военной поддержки ВСУ, в частности, от развертывания войск в Украине после завершения войны.

Применение ракеты, способной нести ядерный заряд и обладающей многозарядной боеголовкой, по западной части Украины, вероятно, было направлено на то, чтобы запугать "Коалицию решительных" и сдержать развертывание таких войск, — отмечают американские аналитики.

Следует также отметить, что первое применение ракеты "Орешник" против Украины произошло в ноябре 2024 года.

Таким образом, Путин ответил на удары украинских ракет ATACMS и "Storm Shadow" по военным объектам в стране-агрессорке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска разнесли 3 района сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Время истекает". У Трампа лопнуло терпение из-за игор Путина
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Введение миротворцев в Украину. Макрон смог добиться своего
Власти Франции выступают за введение своих войск в Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?