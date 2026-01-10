Зачем Путин ударил "Орешником" именно по Львовщине — объяснение аналитиков

Американские аналитики из Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин избрал целью для удара баллистической ракетой "Орешник" именно Львовскую область, чтобы запугать Европу и США и сделать невозможным предоставление гарантий безопасности для Украины.

Путин боится, что Украина получит мощные гарантии безопасности

Американские аналитики обращают внимание на то, что Минобороны РФ пыталось оправдать удар как ответ на якобы атаку украинских дронов на резиденцию российского диктатора на Валдае ночью 29 декабря.

Однако ЦРУ впоследствии публично объявило, что никакого нападения на резиденцию Путина не было.

В общем, это указывает на то, что удар "Орешником" был частью ядерного бряцания России.

По убеждению команды ISW, глава Кремля просто попытался еще раз отпугнуть западные страны от оказания военной поддержки ВСУ, в частности, от развертывания войск в Украине после завершения войны.

Применение ракеты, способной нести ядерный заряд и обладающей многозарядной боеголовкой, по западной части Украины, вероятно, было направлено на то, чтобы запугать "Коалицию решительных" и сдержать развертывание таких войск, — отмечают американские аналитики. Поделиться

Следует также отметить, что первое применение ракеты "Орешник" против Украины произошло в ноябре 2024 года.