Трамп оценил вероятность захвата Путина спецслужбами США

Американский лидер Дональд Трамп склоняется к мнению, что ему не придется отдавать приказ о захвате российского диктатора Владимира Путина, поскольку, дескать, сможет завершить войну РФ против Украины дипломатическими методами.
Главные тезисы
- Трамп уверен, что может завершить войну РФ против Украины дипломатическими путями.
- Однако он также признался, что разочарован поведением главы Кремля.
Трамп пока не рассматривает вариант захвата Путина
Недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал провести в России "венесуэльскую операцию".
На этом фоне журналисты поинтересовались у президента США, может ли он задержать российского диктатора так же, как это произошло с Николасом Мадуро.
Несмотря на это, глава Белого дома откровенно признался, что сейчас он "очень разочарован" российским диктатором.
Дональд Трамп четко дал понять, что не отказывается от намерения завершить российско-украинскую войну, хотя и на этом пути возникает много сложностей.
Кстати, как утверждают инсайдеры СМИ, Дональди Трамп все сильнее разочаровывается в главе Кремля и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.
