Трамп оценил вероятность захвата Путина спецслужбами США
Трамп оценил вероятность захвата Путина спецслужбами США

The White House
Трамп пока не рассматривает вариант захвата Путина
Американский лидер Дональд Трамп склоняется к мнению, что ему не придется отдавать приказ о захвате российского диктатора Владимира Путина, поскольку, дескать, сможет завершить войну РФ против Украины дипломатическими методами.

Главные тезисы

  • Трамп уверен, что может завершить войну РФ против Украины дипломатическими путями.
  • Однако он также признался, что разочарован поведением главы Кремля.

Трамп пока не рассматривает вариант захвата Путина

Недавно украинский лидер Владимир Зеленский призвал провести в России "венесуэльскую операцию".

На этом фоне журналисты поинтересовались у президента США, может ли он задержать российского диктатора так же, как это произошло с Николасом Мадуро.

Я не думаю, что это будет нужно. Я думаю, что у нас всегда были... Я всегда имел с ним отличные отношения.

Дональд Трамп

Президент США

Президент США

Несмотря на это, глава Белого дома откровенно признался, что сейчас он "очень разочарован" российским диктатором.

Дональд Трамп четко дал понять, что не отказывается от намерения завершить российско-украинскую войну, хотя и на этом пути возникает много сложностей.

Я хотел бы, чтобы мы сделали это быстрее, потому что многие погибают, — подчеркнул американский лидер.

Кстати, как утверждают инсайдеры СМИ, Дональди Трамп все сильнее разочаровывается в главе Кремля и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

