"Жаргон Путіна". Науседа відреагував на скандальні заяви про командира РДК і Буданова
Категорія
Політика
Дата публікації

"Жаргон Путіна". Науседа відреагував на скандальні заяви про командира РДК і Буданова

Науседа публічно присоромив Волкова
Read in English
Джерело:  LRT

Лідер Литви Гітанас Науседа відверто зізнався, що вважає заяви російського опозиціонера Леоніда Волкова про українських військових та посадовців схожими на жаргон російського диктатора Володимир Путіна.

Головні тези:

  • Російський опозиціонер радів “ліквідації” Дениса Капустіна – командира РДК.
  • Окрім того, він хотів, щоб посадили Кирила Буданова.

Науседа публічно присоромив Волкова

На переконання лідера Литви, випадок із Волковим можна вважати "дійсно винятковим".

Ми повинні спочатку чітко з'ясувати, кого ми вважаємо лідерами опозиції, тому що коли лідери опозиції починають говорити жаргоном, схожим на жаргон самого Путіна, виникає питання, де позиція, де опозиція.

Гітанас Науседа

Гітанас Науседа

Президент Литви

Як зазначив політик, потрібно публічно визнати, що Путін зробив все можливе, щоб знищити опозицію як фізичними, так і іншими засобами.

Окрім того, він додав, що самій державі та її народу важко повністю позбутися імперських амбіцій і філософії російського месіанства.

На цьому тлі Науседа закликав міжнародну спільноту визначити різницю між позицією й опозицією у Росії.

На його переконання, це зробити набагато важче, ніж, до прикладу, у випадку Білорусі.

Нагадаємо, Волков, як колишній соратник одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального, має тимчасову посвідку на проживання в Литві.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Міністр оборони Британії хотів би організувати викрадення Путіна — відео
Гілі хотів би викрасти Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація зі світлом у Києві може покращитись — Свириденко назвала дату
Юлія Свириденко
Свириденко повідомила для киян важливу звістку
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Битва за Куп'янськ. ЗСУ активно "вичищають" росіян з міста
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?