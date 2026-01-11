"Жаргон Путіна". Науседа відреагував на скандальні заяви про командира РДК і Буданова

Лідер Литви Гітанас Науседа відверто зізнався, що вважає заяви російського опозиціонера Леоніда Волкова про українських військових та посадовців схожими на жаргон російського диктатора Володимир Путіна.
Головні тези:
- Російський опозиціонер радів “ліквідації” Дениса Капустіна – командира РДК.
- Окрім того, він хотів, щоб посадили Кирила Буданова.
Науседа публічно присоромив Волкова
На переконання лідера Литви, випадок із Волковим можна вважати "дійсно винятковим".
Як зазначив політик, потрібно публічно визнати, що Путін зробив все можливе, щоб знищити опозицію як фізичними, так і іншими засобами.
Окрім того, він додав, що самій державі та її народу важко повністю позбутися імперських амбіцій і філософії російського месіанства.
На цьому тлі Науседа закликав міжнародну спільноту визначити різницю між позицією й опозицією у Росії.
На його переконання, це зробити набагато важче, ніж, до прикладу, у випадку Білорусі.
Нагадаємо, Волков, як колишній соратник одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального, має тимчасову посвідку на проживання в Литві.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-