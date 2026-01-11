"Жаргон Путіна". Науседа відреагував на скандальні заяви про командира РДК і Буданова

Лідер Литви Гітанас Науседа відверто зізнався, що вважає заяви російського опозиціонера Леоніда Волкова про українських військових та посадовців схожими на жаргон російського диктатора Володимир Путіна.

Науседа публічно присоромив Волкова

На переконання лідера Литви, випадок із Волковим можна вважати "дійсно винятковим".

Ми повинні спочатку чітко з'ясувати, кого ми вважаємо лідерами опозиції, тому що коли лідери опозиції починають говорити жаргоном, схожим на жаргон самого Путіна, виникає питання, де позиція, де опозиція. Гітанас Науседа Президент Литви

Як зазначив політик, потрібно публічно визнати, що Путін зробив все можливе, щоб знищити опозицію як фізичними, так і іншими засобами.

Окрім того, він додав, що самій державі та її народу важко повністю позбутися імперських амбіцій і філософії російського месіанства.

На цьому тлі Науседа закликав міжнародну спільноту визначити різницю між позицією й опозицією у Росії.

На його переконання, це зробити набагато важче, ніж, до прикладу, у випадку Білорусі.