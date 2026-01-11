Міністр оборони Британії хотів би організувати викрадення Путіна — відео
Міністр оборони Британії хотів би організувати викрадення Путіна — відео

Гілі хотів би викрасти Путіна
Джерело:  The Kyiv Independent

Глава Міністерства оборони Британії Джон Гілі відверто зізнався, що хотів би провести операцію з захоплення російського диктатора Володимира Путіна для його притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Головні тези:

  • Джон Гілі підкреслив необхідність зупинити війну та підтримати Україну у боротьбі за мир.
  • Він зазначив, що світ не має права ігнорувати викрадення росіянами українських дітей.

Гілі хотів би викрасти Путіна

За словами британського міністра оборони, якби у нього була можливість викрасти будь-якого світового лідера, він "взяв би під варту Путіна і притягнув би його до відповідальності за воєнні злочини".

Гілі також додав, що досі не може забути те, що побачив у Бучі під час одного зі своїх перших візитів до України.

Міністр наголосив, що світ не має права ігнорувати викрадення росіянами українських дітей.

Заяви Гілі пролунали на тлі пошкодженої дроном РФ київської будівлі, яка знаходилася за його спиною.

Вона (будівля — ред.) розповідає все, що потрібно знати про президента Путіна і його рішучість не тільки вести війну проти України, але й націлюватися на цивільних осіб, міста, інфраструктуру, від якої люди абсолютно критично залежать в середині зими, — підкреслив міністр.

Цього чоловіка (Путіна — ред.) потрібно зупинити. Цю війну потрібно зупинити. І наша місія полягає в тому, щоб підтримати Україну в її сьогоднішній боротьбі та допомогти забезпечити мир на цей момент, — наголосив Гілі.

