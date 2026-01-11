Авіація України рознесла пункт управління та інженерну споруду армії РФ

Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що 10 січня авіація Сил оборони України успішно атакувала три райони зосередження особового складу, пункт управління та інженерну споруду російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1 418-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом вчорашнього дня на фронті відбулося 173 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 11 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 218 940 (+1 130 ) осіб
танків — 11 541 (+11) од.
бойових броньованих машин — 23 885 (+3) од.
артилерійських систем — 35 952 (+44) од.
РСЗВ — 1 598 (+1) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 104 068 (+654) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 73 644 (+134) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинули 156 керованих авіабомб.
Крім цього, залучили для ураження 7050 дронів-камікадзе та здійснили 3750 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 82 — з реактивних систем залпового вогню.
