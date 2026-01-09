Трамп пояснив своє рішення щодо гарантій безпеки для України

За словами американського лідера Дональда Трампа, він готовий долучитися до майбутніх гарантій безпеки для України лише тому, що не вірить у повторне вторгнення Росії.
Головні тези:
- Трамп заявив, що союзники Києва у Європі відіграють ключову роль у гарантіях безпеки.
- Президент США досі впевнений у бажанні Путіна укласти угоду для припинення війни.
Трамп пояснив свою рішучість у питанні гарантій безпеки
Американські журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи готовий він до війни, щоб захистити Україну, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я і знову вторгнеться.
Окрім того, коментуючи майбутній мирний договір, яка вимагатиме від Штатів та їхніх партнерів надати Україні військову підтримку в разі чергового вторгнення РФ, Трамп наголосив, що США відіграватимуть другорядну роль у такій ситуації.
За словами Дональда Трампа, він досі переконаний у бажанні диктатора Путіна укласти угоду про припинення війни.
Цього разу очільник Білого дому не захотів розкривати, чи має дедлайн для реалізації цієї мети.
