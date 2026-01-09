Трамп пояснив своє рішення щодо гарантій безпеки для України
Трамп пояснив своє рішення щодо гарантій безпеки для України

Трамп
Джерело:  The New York Times

За словами американського лідера Дональда Трампа, він готовий долучитися до майбутніх гарантій безпеки для України лише тому, що не вірить у повторне вторгнення Росії.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що союзники Києва у Європі відіграють ключову роль у гарантіях безпеки.
  • Президент США досі впевнений у бажанні Путіна укласти угоду для припинення війни.

Трамп пояснив свою рішучість у питанні гарантій безпеки

Американські журналісти поцікавилися в очільника Білого дому, чи готовий він до війни, щоб захистити Україну, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я і знову вторгнеться.

Я твердо переконаний, що вони не вторгнуться знову, інакше я б не погодився на це (на участь у гарантіях безпеки — ред.).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, коментуючи майбутній мирний договір, яка вимагатиме від Штатів та їхніх партнерів надати Україні військову підтримку в разі чергового вторгнення РФ, Трамп наголосив, що США відіграватимуть другорядну роль у такій ситуації.

Скажімо так: її (України — ред.) союзники, вся Європа, інші країни, які долучаються до цього, — і США, — заявив американський лідер.

За словами Дональда Трампа, він досі переконаний у бажанні диктатора Путіна укласти угоду про припинення війни.

Цього разу очільник Білого дому не захотів розкривати, чи має дедлайн для реалізації цієї мети.

