Трамп объяснил свое решение касательно гарантий безопасности для Украины

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов присоединиться к будущим гарантиям безопасности для Украины только потому, что не верит в повторное вторжение России.

Трамп объяснил свою решительность в вопросе гарантий безопасности

Американские журналисты поинтересовались у главы Белого дома, готов ли он к войне, чтобы защитить Украину, если Россия нарушит условия любого перемирия и снова вторгнется.

Я твердо убежден, что они не вторгнутся снова, иначе я бы не согласился (на участие в гарантиях безопасности — ред.). Дональд Трамп Президент США

Кроме того, комментируя предстоящий мирный договор, который потребует от Штатов и их партнеров оказать Украине военную поддержку в случае очередного вторжения РФ, Трамп подчеркнул, что США будут играть второстепенную роль в такой ситуации.

Скажем так: ее (Украины — ред.) союзники, вся Европа, другие присоединяющиеся к этому страны — и США, — заявил американский лидер.

По словам Дональда Трампа, он до сих пор убежден в желании диктатора Путина заключить соглашение о прекращении войны.