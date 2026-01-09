Трамп объяснил свое решение касательно гарантий безопасности для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп объяснил свое решение касательно гарантий безопасности для Украины

Трамп объяснил свою решительность в вопросе гарантий безопасности
Читати українською
Источник:  The New York Times

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов присоединиться к будущим гарантиям безопасности для Украины только потому, что не верит в повторное вторжение России.

Главные тезисы

  • Трамп заявил, что союзники Киева в Европе будут играть ключевую роль в гарантиях безопасности.
  • Президент США до сих пор уверен в желании Путина заключить соглашение по прекращению войны.

Трамп объяснил свою решительность в вопросе гарантий безопасности

Американские журналисты поинтересовались у главы Белого дома, готов ли он к войне, чтобы защитить Украину, если Россия нарушит условия любого перемирия и снова вторгнется.

Я твердо убежден, что они не вторгнутся снова, иначе я бы не согласился (на участие в гарантиях безопасности — ред.).

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Кроме того, комментируя предстоящий мирный договор, который потребует от Штатов и их партнеров оказать Украине военную поддержку в случае очередного вторжения РФ, Трамп подчеркнул, что США будут играть второстепенную роль в такой ситуации.

Скажем так: ее (Украины — ред.) союзники, вся Европа, другие присоединяющиеся к этому страны — и США, — заявил американский лидер.

По словам Дональда Трампа, он до сих пор убежден в желании диктатора Путина заключить соглашение о прекращении войны.

На этот раз глава Белого дома не захотел раскрывать, есть ли у него дедлайн для реализации этой цели.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия заявила о массированной атаке с "Орешником" на Украину
Россия якобы ударила "Орешником" по Украине - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
4 человека погибли и 24 пострадали в результате ударов России по Киеву
ДСНС Украины
Новая атака РФ на Киев — какие последствия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина созывает экстренное заседание СБ ООН из-за российского удара "Орешником"
Андрей Сибига
Украина будет добиваться реакции мира на новое преступление РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?