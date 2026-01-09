Трамп объяснил свое решение касательно гарантий безопасности для Украины

По словам американского лидера Дональда Трампа, он готов присоединиться к будущим гарантиям безопасности для Украины только потому, что не верит в повторное вторжение России.
Главные тезисы
- Трамп заявил, что союзники Киева в Европе будут играть ключевую роль в гарантиях безопасности.
- Президент США до сих пор уверен в желании Путина заключить соглашение по прекращению войны.
Трамп объяснил свою решительность в вопросе гарантий безопасности
Американские журналисты поинтересовались у главы Белого дома, готов ли он к войне, чтобы защитить Украину, если Россия нарушит условия любого перемирия и снова вторгнется.
Кроме того, комментируя предстоящий мирный договор, который потребует от Штатов и их партнеров оказать Украине военную поддержку в случае очередного вторжения РФ, Трамп подчеркнул, что США будут играть второстепенную роль в такой ситуации.
По словам Дональда Трампа, он до сих пор убежден в желании диктатора Путина заключить соглашение о прекращении войны.
На этот раз глава Белого дома не захотел раскрывать, есть ли у него дедлайн для реализации этой цели.
